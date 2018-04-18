Başkan Kutlu, Kahta ilçesinde temaslarda bulundu

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ile birlikte Kahta ilçesini ziyaret etti.
Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ile birlikte Kahta ilçesini ziyaret ederek partinin ilçe teşkilatıyla bir araya geldi.
AK Parti Kahta İlçe Başkanlığında gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Kutlu, yaklaşan seçimler öncesi AK Parti’nin tüm kadrosunun seçimlere hazır olduğunu dile getirerek, Adıyaman genelinde olduğu gibi Kahta’da da AK Parti’ye olan teveccühün rekor seviyelere ulaşacağına inandığını belirtti.
AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ise yaptığı açıklamada, seçimlere her zaman hazır olduklarını dile getirdi.
Ziyaret sonunda Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Bedir Yeni ile birlikte Kahta çarşısını gezerek, esnafla ve gençlerle sohbet etti.
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