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Başkan Mersinli vatandaşla buluşup sorunlarını dinledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2018 15:38 | Son Güncelleme

Seçim çalışmalarına hızlı başlayan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli halkın sorunları dinlemeye ve gidermeye devam ediyor.

Başkan Mersinli vatandaşla buluşup sorunlarını dinledi

Seçim çalışmalarına hızlı başlayan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli halkın sorunları dinlemeye ve gidermeye devam ediyor. Saruhanlı ilçesinde gerçekleştirilen deve güreşlerine katılan Başkan Mersinli vatandaşlardan büyük ilgi gördü.
Hafta sonları da dahil mesai gözetmeden halk ile sürekli iç içe olan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli Saruhanlı’da deve güreşlerine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.
Saruhanlı Belediyesi’nin düzenlediği Deve Güreşi etkinliğine Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı ve AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber ile katılan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli güreşlerin bitmesinin ardından vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Mersinli’nin sorunların çözümü için hemen gerekli talimatları vermesi vatandaştan tam not aldı. Başkan Mersinli’nin vatandaşlarla olan samimi diyalogları da dikkat çekti.

Başkan Mersinli vatandaşla buluşup sorunlarını dinledi

Başkan Mersinli vatandaşla buluşup sorunlarını dinledi

Başkan Mersinli vatandaşla buluşup sorunlarını dinledi

Başkan Mersinli vatandaşla buluşup sorunlarını dinledi

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