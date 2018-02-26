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Başkan Niyazi Tezcan: Liderimiz Devlet Bahçeli’ye sonuna kadar bağlı olduğumu herkesin bilmesini isterim

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.02.2018 13:07 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinin MHP’li Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, ulusal bir gazete de adının ’Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı’ olarak yayınlanmasından dolayı açıklamalarda bulundu.Dumlupınar Belediye Başkanı Tezcan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ’’26 Şubat 2018 tarihli ulusal bir gazetede yer alan bir haberde, sehven CHP’li Başkan Niyazi Tezcan olarak yazılmıştır.

Başkan Niyazi Tezcan: Liderimiz Devlet Bahçeli’ye sonuna kadar bağlı olduğumu herkesin bilmesini isterim

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinin MHP’li Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, ulusal bir gazete de adının ’Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı’ olarak yayınlanmasından dolayı açıklamalarda bulundu.
Dumlupınar Belediye Başkanı Tezcan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ’’26 Şubat 2018 tarihli ulusal bir gazetede yer alan bir haberde, sehven CHP’li Başkan Niyazi Tezcan olarak yazılmıştır. Haberi yapan gazeteci arkadaş elbette bir düzeltme yazısı yayınlayacaktır. Benim ülkesini seven hiç kimse ile sorunum yok. CHP içinde çok değerli Başkanlar ve Yöneticiler var. Bu onların siyasi tercihleridir ve herkesin siyasi tercihine saygım sonsuz. Ancak burada belirtmek isterim ki benim siyasi görüşüm ve partim bellidir. Ben Milliyetçi Hareket Partisi’nin bir Belediye Başkanıyım ve hareketin lideri Genel Başkanımız Sayın. Dr. Devlet Bahçeli’ ye sonuna kadar bağlı olduğumu herkesin bilmesini isterim. Benim bütün çabam Dumlupınar topraklarının makus talihini yenerek zaferin kazanıldığı bu kutsal toprakların tarihte hak ettiği şanlı yerini almasıdır. Ne demişti rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal ’Yurt dışına ziyarete gittiğim ülkelerde kutsal saydıkları ve zafer kazandıkları yerlerde ağırlıyorlar. Bende ülkemize gelen misafirlerimizi Çanakkale ve Dumlupınar’da misafir etmek istiyorum’ diyerek Dumlupınar’ı İlçe yapmıştı’’ diye konuştu. (YD-EFE)

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