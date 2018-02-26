Başkan Özden’den kongre değerlendirmesi

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden 6. Olağan İl Kongresini değerlendirerek; "Kayserimize çok teşekkür ediyoruz, Başbakanımız çok memnun oldu" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın da katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Kayseri 6. Olağan İl Kongresi’nin ardından değerlendirmelerde bulunan İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, yoğun bir katılımla rahat ve huzurlu bir kongre yapıldığını kaydederek Kayserililere teşekkür etti. Aynı saatte Kayserispor’un maçının olmasına rağmen 14 bini dışarıda 8 bin 500’ü içerde olmak üzere coşkulu ve Kayseri’ye yakışır bir kongre olduğunu ifade eden Başkan Özden Başbakan Binali Yıldırım’ın da çok memnun kaldığını kaydetti. Başkan Özden, "Kongremiz biraz gecikmeli başladı, bilindiği üzere Malatya üzerinden geldiği için başbakanımız. Çevre ve Şehircilik, Gümrük ve Ticaret, Milli Eğitim, Sağlık, Ulaştırma ve Denizcilik bakanımız, 3 genel başkan yardımcımız, milletvekillerimizle katılımı da güzel olan kongre süreci geçirdik. Bu süreç içerisinde Kayserimize çok teşekkür ediyoruz. Aynı saatte Kayserispor’un maçı olmasına rağmen emniyet kayıtlarına göre 14 bin dışarıdaki seyircimiz başbakanımızı dinledi. Büyük coşku gösterdiler, başbakanımız çok memnun oldu. Sonrasında salon içerisinde 8 bin 500 kişiyle kongremizi yaptık. Güzel bir kongre olduğu kanısındayız, Kayserililerin beğeneceği, yakışır bir kongre olduğu kanısındayız. İnşallah herkes tarafından da beğeni almıştır. Düzgün, rahat, huzurlu bir kongre yaptığımız inancındayım. Tabi ki böyle kongrelerde insan duygulanıyor. Yeni, eski arkadaşlarımız, görevi devredenler, devralanlar hep beraber olduğumuz bir kongreydi. Bundan dolayı çok mutluyum. İnşallah Rabbim herkese böyle kongre yapmayı nasip etsin" dedi.