HABER

Başkan Şahin’den 17 Mart Çanakkale Zaferi Mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2018 16:04 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103.

Başkan Şahin’den 17 Mart Çanakkale Zaferi Mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Şahin, mesajında, hür ve bağımsız yaşama kararlılığımızın en veciz örneklerinin sergilenmiş olduğu Çanakkale Deniz Zaferi’nin eşsiz bir kahramanlık destanı olduğunu belirtti. Birlik ve beraberlik içinde omuz omuza mücadele eden Mehmetçiklerin, "Çanakkale Geçilmez" nidasıyla tarihin akışını değiştirdiğine, yeni bir yön tayin ettiğini vurgulayan Şahin, Çanakkale Deniz Zaferi’nin, tarihten silinmek istenen milletin küllerinden yeniden doğuşuna vesile olduğunu belirtti. 103 yıl önce Çanakkale’de düşmana geçit vermeyen kahraman Türk ordusunun 15 Temmuz 2016’da ve ülkesini işgale yeltenen terör örgütlerine fırsat vermemek için Suriye’nin Afrin kentinde amansız bir mücadele verdiğini dile getiren Şahin, bu milletin destanlar yazmaya devam edeceğini kaydetti. Şahin, mesajında "20. yüzyıl başlarında, Çanakkale’de bu milletin yedi düvele dünyanın en güçlü devletlerine karşı verdiği destansı, bağımsızlık ve hürriyet mücadelesi, dünya tarihinin yeniden yazılmasına sebep olmuştur.Çanakkale, bastığımız yerlerin topraktan öte, binlerce insanın cesaretiyle, gücüyle ve azmiyle nasıl ‘vatan’ toprağına dönüştüğünü bizlere anlatan destansı bir zaferdir. 103 yıl önce bu topraklarda tarih yazan ecdadımızı ve bu vatan için canını feda etmiş tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Afrin'de şok görüntüler! Afrin'de şok görüntüler!
Instagram'da büyük değişiklik!Instagram'da büyük değişiklik!
'Challenger uzay mekiğini biz düşürdük''Challenger uzay mekiğini biz düşürdük'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Serdar Ali Çelikler: Başakşehir, Çinliler'e satılmış

Serdar Ali Çelikler: Başakşehir, Çinliler'e satılmış

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' masasına Oktay Kaynarca'dan ilk yorum

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' masasına Oktay Kaynarca'dan ilk yorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP'li İhsanoğlu kalp krizi geçirdi!

MHP'li İhsanoğlu kalp krizi geçirdi!

Eroğlu güzel haberi böyle verdi: Bıyıklarımı kesersem bilin ki...

Eroğlu güzel haberi böyle verdi: Bıyıklarımı kesersem bilin ki...

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a İstiklal Marşı, MHP’ye ittifak yanıtı

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a İstiklal Marşı, MHP’ye ittifak yanıtı

Erdoğan, seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı

Erdoğan, seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.