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Başkan Toçoğlu Akyazı ilçe teşkilatıyla bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2018 17:51 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Akyazı’da AK Parti İlçe Teşkilatı’nı ziyaret etti.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti İlçe Teşkilatı mensuplarıyla Sosyal Gelişim Merkezinde bir araya geldi.

Başkan Toçoğlu Akyazı ilçe teşkilatıyla bir araya geldi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Akyazı’da AK Parti İlçe Teşkilatı’nı ziyaret etti.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti İlçe Teşkilatı mensuplarıyla Sosyal Gelişim Merkezinde bir araya geldi. Gerçekleşen toplantıya AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Feyzi Bora, Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, Genel Sekreter Yardımcıları Ayhan Kardan ve Ali Oktar, SASKİ Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin Belik, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları, teşkilat mensupları ve mahalle temsilcileri de katıldı. Ziyarette konuşan Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği yatırımlar için Başkan Toçoğlu’nun teşekkür etti. AK Parti İlçe Başkanı Feyzi Bora ise Türkiye’nin içinde olduğu süreçte teşkilatlar olarak destek olma yolunda hükümete ellerinden geldiğince destek sunacaklarını ifade etti.
Başkan Zeki Toçoğlu ise yaptığı açıklamada, “Önümüzde ciddi ve önemli bir seçim süreci var. 2019’u hep birlikte başarılı bir şekilde tamamlamalıyız. Siz kıymetli teşkilat mensuplarımızla da bir araya gelmek istedik. Sizleri dinlemek üzere buradayız. Toplantı boyunca SASKİ ve Büyükşehir’in tüm bürokratları burada sizlerle olacak. Teşkilatımızın değişen tüm üyelerine hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Akyazı’da altyapı ve üstyapıda önemli bir aşama kat ettik. SGM’yi hizmete aldık. Spor kompleksini kullanıma sunduk. Bölgesine fayda sağlayacak İtfaiye Binamız faaliyete başladı. Geçtiğimiz yıl 10 milyonluk asfalt çalışması gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm grup yolarını 2018 yılı içerisinde tamamlayacağız. Hedefimiz 1 milyon ton asfalt serimi gerçekleştirmek. İnşallah tüm bunlarla birlikte Akyazı ve diğer ilçelerimiz pırıl pırıl olacak. Akyazı için yeni bir çalışmamız daha var. İnşallah Akyazı’ya Ormanköy tarafından yeni bir ilçe girişi kazandıracağız. Çevre düzenlemesi, kaldırımları, aydınlatmalarıyla yeni yolumuz Akyazı’nın çehresini değiştirecek. İnşallah ilçemizin girişi modern bir görünüme kavuşacak. Hayırlı olsun” dedi.
Toçoğlu sözlerinin devamında, “Karapürçek ve Akyazı Küçücek Mahallesi Altyapı Projesi kapsamında Küçücek Mahallemize içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı inşa ederek mahallemizi sağlam altyapı ile buluşturuyoruz. Keremali İçmesuyu Projesi ile de 5 mahallemize birinci sınıf içmesuyu ulaştırırken aynı zamanda hat üzerine yerleştireceğimiz HES ile enerji üreteceğiz. Bu projemizde hat çalışmaları tamamlandı. Kuzuluk Mahallemizin tüm atıksularını Akyazı Atıksu Arıtma Tesisi’ne ulaştıracak 70 kilometrelik kanalizasyon hattımızı tamamladık. Ayrıca ilçemize 10 milyon liralık içmesuyu yatırımı yaparak 79 kilometrelik bir hat inşa ediyoruz. Bu projemizde de sona yaklaştık. İnşallah kısa süre içerisinde tamamlayarak Akyazılı hemşerilerimizi daha kaliteli ve bol içmesuyu ile buluşturacağız” diye konuştu.

Başkan Toçoğlu Akyazı ilçe teşkilatıyla bir araya geldi

Başkan Toçoğlu Akyazı ilçe teşkilatıyla bir araya geldi

Başkan Toçoğlu Akyazı ilçe teşkilatıyla bir araya geldi

Başkan Toçoğlu Akyazı ilçe teşkilatıyla bir araya geldi

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