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Başkan Toçoğlu: İl Başkanı Kılıç’ı ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2018 14:16 | Son Güncelleme

AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’nu makamında ağırladı.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti 6.

Başkan Toçoğlu: İl Başkanı Kılıç’ı ziyaret etti

AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’nu makamında ağırladı.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti 6. Olağan Kongresi’nin ardından İl Başkanlığı görevine yeniden atanan Fevzi Kılıç’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Teşkilatta gerçekleştirilen buluşmada AK Parti Yönetim Kurulu Üyeleri de yer aldı.Başkan Toçoğlu’na hoşgeldiniz diyerek konuşmalarına başlayan AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, “Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 6. Olağan Kongremizi gerçekleştirdik. Çok güzel ve coşkulu bir güne daha hep birlikte tanıklık ettik. Kongremize verdikleri destekten dolayı Başkanımız Zeki Toçoğlu’na tüm teşkilatım adına teşekkürlerimizi sunuyorum. Yönetimimizde büyük oranda değişikliğe gittik. Her alanda yenilenmeye ihtiyacımız vardı ve bunu gerçekleştirdik. Şimdi şehrimiz için el birliğiyle çalışacağız. Başkanımıza ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Zeki Toçoğlu ziyarette yaptığı açıklamada, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç’a yeni dönemde başarı dileklerini ileterek yönetim kurulu üyeleriyle tanıştı. Yeni dönemde başarı dileklerinde bulunan Başkan Toçoğlu, “AK Partimizin 6. Olağan Kongresi’nin ardından görevine devam eden İl Başkanımız Fevzi Kılıç’ı ziyaret ettik, hayırlı olsun temennisinde bulunduk. Teşkilatımızın yeni yönetimiyle de tanışma fırsatımız oldu. Rabbim çalışmalarını kolaylaştırsın. Sorumluluğumuzun farkındayız. Bu kutlu davada yolumuz uzun ve bu şehir için yapacak daha çok işimiz var” diye konuştu.

Başkan Toçoğlu: İl Başkanı Kılıç’ı ziyaret etti

Başkan Toçoğlu: İl Başkanı Kılıç’ı ziyaret etti

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