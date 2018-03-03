Başkan Toçoğlu Marmara Bölge Toplantısına katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Yerel Yönetimler Marmara Bölge Toplantısı’na katıldı. Kocaeli’de gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Erol Kaya, İstanbul Milletvekili Hulisi Şentürk, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Ömer Şahin ve çok sayıda ilçe belediye başkanı katıldı. Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, “Sakarya’yı avantajları nedeniyle geleceğin şehri olarak görüyoruz. Bu nedenle Sakarya’nın doğal yapısını koruma noktasında hassasiyet gösteriyoruz. Sakarya’yı yaşanabilir, huzurlu bir kent haline getirmeye çalışıyoruz. İletişimin etkisiyle zihinlerde modern şehir imajı oluştu. Yüksek katlı binalar, gökdelenler, AVM’ler, renk cümbüşü yapılar. Ancak gelişmişliğin göstergesi yüksek katlı binalar olamaz. Tüm baskılara rağmen çok katlı yapılara karşı çıktık. Yatay mimariden taviz vermedik. Şehrin dokusunu bozacak, sosyo-kültürel yapısına zarar verecek işlerden kaçındık. Şehre, doğaya, çevreye, şehrin geleceğine zarar vermemeyi ilke edindik. Sanayileşme konusunda seçici davranmaya çalışıyoruz. “Ne olursa olsun, yeter ki sanayi şehrimize gelsin” düşüncesinde değiliz. Çevre hassasiyetini sonuna kadar göstermek durumundayız” dedi.

“Altyapıya 1 Milyar TL’nin üzerinde yatırım” Su ve altyapı yatırımları hakkında bilgi veren Başkan Zeki Toçoğlu, “99 depreminin ardından altyapısı büyük oranda iflas etmiş bir şehir durumundaydık. Deprem sonrası inşa edilen alt yapı ise bir süre ihtiyaçları karşıladıktan sonra artık miadını doldurmuştu. Göreve gelir gelmez yağmursuyu, kanalizasyon, içmesuyu, arıtma tesisleri yatırımlarını hayata geçirdik. 1 Milyar TL’nin üzerinde altyapı yatırımı yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Sakarya’nın su sorunu kalıcı olarak çözdük. Yaptığımız yatırımlarla su kalitemizi uluslararası standartların üzerine çıkardık. Türkiye’nin en zor havzası olan Sapanca Gölü’nden su temin ediyoruz. Akçay Barajını inşa ederek Sapanca Gölü’ne alternatif su kaynağı oluşturduk. Alternatif su kaynaklarını çoğaltarak Sakarya’nın gelecek 50 yıllık su temini sorununu çözüme kavuşturduk. Türkiye’de sosyal belediyecilik alanında üçüncülük ödülü elde ettik. Dezavantajlı grupların, kadınların ve çocukların hayatına dokunan yatırımlar gerçekleştirdik. Mimarisi ve fonksiyonlarıyla büyük beğeni gören Sosyal Gelişim Merkezlerimizde eğitsel çalışmalara imza atıyoruz. Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Kafe’yi hizmete aldık. Sosyal Yardım Kartıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dokunuyoruz. Yaşlı Destek Merkezi (YADEM)’nde 65 yaş üstü yaşlılarımıza yönelik çalışmalar sunuyoruz” diye konuştu.

“Kültür sanat ve spora tam destek”

Kültür, sanat ve spor’a tam destek verdiklerinden de bahseden Toçoğlu,“Sanatsal faaliyetlerinin sunulacağı butik sanat merkezlerini şehrimize kazandırdık. Tarihi yapıları aslına uygun restore ederek sanatseverlerin hizmetine sunduk. Popülariteden uzak, nitelikli programlarla aylık kültür sanat ajandası oluşturduk. Büyükşehir Akademi’yi kurduk. Konferanslar, paneller, sempozyumlar, söyleşiler, tiyatrolar, konserler büyük ilgi görüyor. Şehrimizde sporun yaygınlaşması, çeşitlenmesi ve tabana yayılması için altyapıya ağırlık verdik. Kulüplerimize destek olduk, modern spor tesisleri inşa ettik. Büyükşehir Basketbol Takımımız Süper Lig’de mücadele ediyor. Büyükşehir Spor Kulübümüzün bünyesinde bulunan Karate, Atletizm ve Kano’da üst üste başarılar elde ettik. Sakaryaspor’a arsa tahsis ederek 28 bin kişilik yeni stadyumu şehrimize kazandırdık. “2020 Dağ Bisikleti Dünya Şampiyonası”, Cumhurbaşkanlığımız himayesinde Sakarya’da gerçekleşecek. Yönetim anlayışı olarak belediyede takım ruhu oluşturduk. “Bir işi en iyi yapan bilir” anlayışı doğrultusunda çalışanların bilgi ve tecrübelerinden yararlanıyoruz. Ekibimizle üst yönetim toplantısı yapıyor, demokratik bir ortamda fikirlerini alıyoruz. Anketlere çok önem veriyoruz. Halkımızın sürece doğrudan katılımı için birçok konuda anket çalışması gerçekleştiriyoruz. Sivil Toplum Kuruluşlarıyla çok yakın ilişkiler içerisindeyiz. Birçok projemizle ilgili STK’ları toplantılara davet ediyor, görüşlerini alıyoruz. Tüm Marmara gibi Sakarya da deprem risk haritasında oldukça kritik bir bölgede yer almaktadır. Kesintisiz enerji ve haberleşme imkânı sağlayan, 9 şiddetinde depreme dayanıklı, modern bir yapıya sahip Afet Koordinasyon Merkezi’ni inşa ettik. SEMOS-Elektronik Muhtarlık Otomasyon Sistemi’ni hayata geçirdik. Akıllı Ulaşım Sistemleri ile etkin trafik yönetimi uyguluyoruz. SAKUS ile otobüs güzergâhları harita üzerinde görüntülenebiliyor ve akıllı telefonlardan da erişim sağlanabiliyor” ifadelerini kullandı.