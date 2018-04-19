Başkan Toltar’dan seçim açıklaması: “Biz Hazırız”

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan erken seçim için hazır olduklarını belirterek, “İstikrarlı ve güçlü Türkiye için milletimiz en güzel kararı verecektir, biz hazırız” dedi.

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan erken seçim için açıklamada bulundu. Yapılacak olan erken seçime hazır olduklarını söyleyen Toltar, "Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bütün dünya mazlumlarının ve mağdurlarının umut olarak baktığı, tarihi seyreden değil, tarihe yön veren bir ülke konumuna geldik. Hedeflerimize Dilovası halkının kadirşinas halkıyla birlikte emin adımlarla ilerliyoruz. Hep birlikte, omuz omuza vererek yapacağımız seçim şimdiden hayırlı olsun. İstikrarlı ve güçlü Türkiye için milletimiz en güzel kararı verecektir, biz hazırız. Erken Genel Seçimin İlçemize, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.