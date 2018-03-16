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Başkan Tuna, AK Parti Gençlik Kolları Mahalle Başkanları toplantısında gençlerle buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2018 12:50 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, ’’Bütün Haçlılar bugün Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye’ye karşı cephe almış durumda.

Başkan Tuna, AK Parti Gençlik Kolları Mahalle Başkanları toplantısında gençlerle buluştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, ’’Bütün Haçlılar bugün Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye’ye karşı cephe almış durumda. Sizler kendinizi ne kadar iyi yetiştirirseniz, Türkiye geleceğe o kadar emin adımlarla yürür” dedi.
Başkan Tuna, AK Parti Gençlik Kolları Mahalle Başkanları toplantısında gençlerle buluştu. Gençlere tarih bilincinin önemli olduğunu anlatan Tuna, "Sizler kendinizi ne kadar iyi yetiştirirseniz, Türkiye geleceğe o kadar emin adımlarla yürür” diye konuştu.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçeceği 2019 seçimlerinin önemine vurgu yapan Başkan Tuna, "2019 seçimlerini yüksek oy oranı ile almamız geleceğimiz için çok önemli. 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanımızın ilk turda seçilmesi için çok çalışmalıyız. Hainler hesap peşinde, sürekli çalışıyorlar. Bizim daha çok çalışmamız lazım. 2019’da istenen başarıyı elde edemezsek Allah korusun Suriye’den beter oluruz. 15 Temmuz’da hesaplar oydu. Hain darbe girişiminin amacı ülkemizi Suriye gibi yapmaktı. Dolayısıyla büyük bir sorumluluğunuz var. Dünyanın bütün mazlumları ve Müslümanlarının gözü Cumhurbaşkanımızda. Ülkemizin ve dünya Müslümanlarının geleceği ve vebali var üstümüzde. Hesap günü bunun hesabını veremeyiz’’ şeklinde konuştu.

“Vatandaşla teması koparmayın”
Genç mahalle başkanlarına vatandaşla teması koparmamalarını söyleyen Tuna, ’’Sizlere güvenimiz tam. Biz çok duyduk, AK Parti kurulmadan 2002 seçimlerinden önce vatandaşın şöyle bir tepkisi vardı; ’Seçimden seçime gelirsiniz sonra unutursunuz bizi’ derdi. Milletvekili seçimlerinde yaşadık. Tabii ben ve diğer arkadaşlarım seçimlerden sonra 2003 yazında daha önce seçim kampanyasında gittiğimiz her köyü, her mahalleyi ziyaret ettik. Böyle devam ede ede partimizin oyu arttı. Şimdi seçimden seçime geliyorsunuz diye bir laf duyulmuyor. Seçimden seçime gittiğin zaman itibarı olmuyor. Daha önceki partiler böyle yapıyordu. Hepsi de silindi gitti, tarih oldular” ifadelerini kullandı.

Başkan Tuna, AK Parti Gençlik Kolları Mahalle Başkanları toplantısında gençlerle buluştu

Başkan Tuna, AK Parti Gençlik Kolları Mahalle Başkanları toplantısında gençlerle buluştu

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