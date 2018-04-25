Başkan Ünlü milletvekilliği aday adaylığı için istifa edecek

AK Parti Eskişehir İl Başkanı M. Dündar Ünlü, milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa edecek.

24 Haziran’da yapılacak seçimler öncesi partilerde hareketlilik devam ediyor. AK Parti Eskişehir İl Başkanı M. Dündar Ünlü’nün de görevini bırakacağı öğrenildi. Başkan Ünlü’nün yarın istifasını sunması beklenirken, milletvekili adaylığı için ilk adımı atacağı belirtildi.

