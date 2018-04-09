HABER

Başkan Uysal, partisinin mahalle temsilciliği açılışına katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.04.2018 10:16 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, partisinin Gençlik Mahallesi temsilciliğinin açılışına katıldı.Açılışa CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, CHP Antalya Milletvekili Devrim Kök, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve çok sayıda partili katıldı.

Başkan Uysal, partisinin mahalle temsilciliği açılışına katıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, partisinin Gençlik Mahallesi temsilciliğinin açılışına katıldı.
Açılışa CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, CHP Antalya Milletvekili Devrim Kök, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve çok sayıda partili katıldı. Açılışta şehrin ihtiyaçları üzerinden değil boş arazilerine, o bittiği zaman denizlerine, ormanlarına nehirlerine yaş-işlet ihaleleri gözünden bakan bir rantçı anlayışın yer aldığının altını çizen Başkan Uysal, “Bu vatandaşın yararına olmayan belediyeciliktir. CHP’li belediyeler olarak bizler, cumhuriyetin kuruluşundan bugüne, hepimiz birinci örneği sergiledik, sergilemeye de devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından, CHP Gençlik Mahalle Temsilciliği açılışı gerçekleştirildi.

Başkan Uysal, partisinin mahalle temsilciliği açılışına katıldı

Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiasıSon dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası
Türkiye ve Rusya arasında kritik görüşme! Operasyon yapılacak mı?Türkiye ve Rusya arasında kritik görüşme! Operasyon yapılacak mı?
Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula teslim olmadıEski Brezilya Devlet Başkanı Lula teslim olmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

2019 seçimlerinin şifresi! İşte Erdoğan'ın yeni oyun planı

2019 seçimlerinin şifresi! İşte Erdoğan'ın yeni oyun planı

Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz

Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz

Türk lise öğrencisinden müthiş icat! Avrupa peşine düştü

Türk lise öğrencisinden müthiş icat! Avrupa peşine düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
2019 seçimlerinin şifresi! İşte Erdoğan'ın yeni oyun planı

2019 seçimlerinin şifresi! İşte Erdoğan'ın yeni oyun planı

İşte İYİ Parti'nin ittifak yapacağı 2 parti

İşte İYİ Parti'nin ittifak yapacağı 2 parti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe müjdeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe müjdeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler: Cehenneme kadar yolunuz var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler: Cehenneme kadar yolunuz var

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu fena patladı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu fena patladı

Binali Yıldırım'dan yasa dışı göç açıklaması

Binali Yıldırım'dan yasa dışı göç açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.