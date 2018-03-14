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Başkan Uysal, ‘Talih kuşu güler yüzlü şehirleri seviyor’

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2018 11:14 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 5 yılda çıkan 22 büyük ikramiyeyle şans oyunlarında Türkiye’nin en şanslı ilçesi olan Muratpaşa’da işin sırrının dayanışma, sevgi, saygı, güler yüzün artmasında yattığını söyledi, “Talih kuşu, pozitif duyguları, güler yüzlü şehirleri seviyor” dedi.Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Uysal’ı makamında ziyaret etti.Başkan Uysal, oda yönetimini “Türkiye’nin yıldızları sizlersiniz” diyerek karşıladı.

Başkan Uysal, ‘Talih kuşu güler yüzlü şehirleri seviyor’

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 5 yılda çıkan 22 büyük ikramiyeyle şans oyunlarında Türkiye’nin en şanslı ilçesi olan Muratpaşa’da işin sırrının dayanışma, sevgi, saygı, güler yüzün artmasında yattığını söyledi, “Talih kuşu, pozitif duyguları, güler yüzlü şehirleri seviyor” dedi.
Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Uysal’ı makamında ziyaret etti.
Başkan Uysal, oda yönetimini “Türkiye’nin yıldızları sizlersiniz” diyerek karşıladı. Muratpaşa’ya son 5 yılda Milli Piyango dahil şans oyunlarında 22 kez büyük ikramiyenin isabet ettiğini belirten Başkan Uysal, şöyle konuştu:
“2018’in iki büyük ikramiyesi de Muratpaşa’ya isabet etti. Ben bunu pozitif yaşama bağlıyorum. İspatlanabilir bir gerekçe söylemenin mümkünü yok. Şehrimizde dayanışmanın artması, sevginin, saygının, güler yüzün, herkesin herkese saygı duymasının sonucu şans perisi, talih kuşu Muratpaşa’da dolaşıyor.Talih kuşu, pozitif duyguları, güleryüzlü şehirleri seviyor. Muratpaşa’da ‘Ben burada yaşamaktan mutluyum’ diyenlerin insan oranının yüzde 85 civarında olduğu bir yer.Bu anlamda Türkiye’de ilk sıralarda yer alıyor. Dolayısıyla, illa bir gerekçe bulacaksak, şans oyunlarında onun bir etkisi olduğunu düşünmemek mümkün değil.”
Oda Başkan Çobanoğlu ise Başkan Uysal’a çalışmaları nedeniyle müteşekkir olduklarını belirterek, “Esnafa verdiğiniz önem, yaptığınız icraatlar ortada. Biz de sizinle aynı çatı altında olacağız” dedi.

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