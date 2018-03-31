Başkan Uysal, teşkilat mensuplarına 4 yılını anlattı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal Ankara Ayaş’ta gerçekleşen kaynaşma toplantısında teşkilat mensuplarına 4 yıllık görev süresi içerisinde gerçekleştirdiği hizmetleri anlattı.
AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı tarafından Ankara Ayaş’ta Belediye Başkanları ve teşkilatın diğer birimlerinin katıldığı kaynaşma etkinliği düzenledi. Etkinlikte yer alan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, 4 yıllık görev süresi içerisinde hayata geçirdiği projeleri ve çalışmalarını slayt eşliğinde teşkilat mensuplarına anlattı. Etkinliğe AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, Gençlik ve Kadın Kolları ile teşkilat üyeleri katıldı.
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