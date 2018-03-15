Başkan Uysal’dan açıklama

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Belediye Başkanı Necdet Uysal, ‘Başkan Uysal ve ekibi Büyükşehir’de’ başlıklı haberle ilgili basın açıklamasında bulundu.

Başkan Uysal, açıklamasında, ”Burhaniye Belediyesi olarak 13 Mart 2018 tarihinde, belediye bürokratlarımızla birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde ilçemizle ilgili konuları takip etmek ve görüşmek üzere bir dizi ziyaretlerde bulunduk. Aynı gün Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı olduğundan, kendisinin özel bir işi için tesadüfen meclis katında hazır bulunan 22. Dönem CHP Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler ve Erdek’in CHP’li Belediye Başkanı Hüseyin Sarı ile birlikte bir fotoğraf çektirdik. Kendileri ise fotoğrafımızda yer almıştır. Gösterdikleri nezaketten dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Konunun değişik mecralara çekilmemesi amacıyla kamuoyuna duyurulur”