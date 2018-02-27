HABER

Başkan Yanılmaz;"Milletimiz 28 Şubat’ı, 15 Temmuz’u asla unutmayacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2018 17:27 | Son Güncelleme

28 Şubat ’postmodern darbe’ girişiminin ülke siyasetine kara leke olarak geçtiğini belirten Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, o günün asla unutulmayacağını söyledi.Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 28 Şubat ’postmodern darbe’ girişimiyle ilgili açıklama yaptı.Başkan Yanılma açıklamasında;"Ülke tarihinin unutulmaz olaylarından biri olan’postmodern darbe’ girişimi sadece seçilmişleri hedef alan darbe girişimi olarak değil, toplumun belli bir kesiminin hedef alındığı zulüm olarak hatırlanacaktır" dedi.Ülkemiz geçmişten günümüze kadar birçok darbe girişimleriyle karşı karşıya kalmıştır diyen Başkan Yanılmaz," Dönemin Başbakanı merhum Prof.

Başkan Yanılmaz;"Milletimiz 28 Şubat’ı, 15 Temmuz’u asla unutmayacak"

28 Şubat ’postmodern darbe’ girişiminin ülke siyasetine kara leke olarak geçtiğini belirten Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, o günün asla unutulmayacağını söyledi.
Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 28 Şubat ’postmodern darbe’ girişimiyle ilgili açıklama yaptı.
Başkan Yanılma açıklamasında;"Ülke tarihinin unutulmaz olaylarından biri olan’postmodern darbe’ girişimi sadece seçilmişleri hedef alan darbe girişimi olarak değil, toplumun belli bir kesiminin hedef alındığı zulüm olarak hatırlanacaktır" dedi.
Ülkemiz geçmişten günümüze kadar birçok darbe girişimleriyle karşı karşıya kalmıştır diyen Başkan Yanılmaz," Dönemin Başbakanı merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı deviren darbeci zihniyet, ’bin yıl’ sürecek dedikleri faaliyetlerini harekete geçirmek istediler. Ama milletin ferasetinin buna engel olacağını hesaplayamayan bu zihniyet bin yıl sürecek dedikleri 28 Şubat’ın üç yıl dahi sürmediğini görmüşlerdir. Sultan Abdulhamit Han döneminden beri ülkemizi karıştırarak çeşitli fitne hareketlerine öncülük eden bu zihniyet, 17-25 Aralık 2013 tarihinde benzer bir girişimde bulunmuş, milletin tokadını yemiştir. Darbe sevicilerin son hamlesi ise 15 Temmuz 2016 tarihinde olmuş, milletin püskürtmesiyle darbeciler yerle yeksan olmuştur. Milletimiz 28 Şubat’ı, 15 Temmuz’u asla unutmayacak ve milli iradenin yanında yer alacaktır”diyerek sözlerini tamamladı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Salih Müslim serbest bırakıldı!

Salih Müslim serbest bırakıldı!

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

Başbakan Yıldırım 'belgelerle geldim' dedi ve canlı yayında açıkladı!

Başbakan Yıldırım 'belgelerle geldim' dedi ve canlı yayında açıkladı!

Çalışan anneye 5 bin 50 lira para!

Çalışan anneye 5 bin 50 lira para!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış: Kadir Mısıroğlu diye bir soytarı var

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış: Kadir Mısıroğlu diye bir soytarı var

Ünlü gece kulübünün tuvaletinde yaşanan tecavüz skandalı kamerada!

Ünlü gece kulübünün tuvaletinde yaşanan tecavüz skandalı kamerada!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'li Ahmet Yıldırım'ın milletvekilliği düşürüldü

HDP'li Ahmet Yıldırım'ın milletvekilliği düşürüldü

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ;

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ;

Meclis'te AK Partili vekilin danışmanına tekme tokat saldırı

Meclis'te AK Partili vekilin danışmanına tekme tokat saldırı

Bakan Gül: "Asla kabul edilebilir bir durum değildir, hukuki değildir"

Bakan Gül: "Asla kabul edilebilir bir durum değildir, hukuki değildir"

Özkeçeci Yeni Yönetimini Topladı

Özkeçeci Yeni Yönetimini Topladı

Saadet Partisinden 28 Şubat Darbe açıklaması

Saadet Partisinden 28 Şubat Darbe açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.