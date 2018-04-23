Başkan Yıldızbaş’tan erken seçim değerlendirmesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tuşba İlçe Başkanı Nevzat Yıldızbaş, erken seçim kararının hain emelleri boşa düşürdüğünü ve milletin hayrına olduğunu söyledi.

Erken seçim kararıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Nevzat Yıldızbaş, “Güç odaklarının amacı, 2019’a kadar belirsiz siyasi konjonktürde ekonomik darbe girişimleriyle ülkeyi fakirliğe itip, kaoslarla seçimi yaptırmayacak hale getirmekti ve bekleseydik yapacaklardı. Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli Bey’in zekasıyla şaka olmaz. Bir günde şah mat etti. Sonuç olarak bu erken seçim hain emelleri boşa düşürmüş, milletimizin hayrına olmuştur. MHP’nin derdi gelecek seçimler değil, gelecek nesillerdir. Ülkemizin üzerindeki karabulutları üç hilalin ışığıyla 24 Haziran 2018 Pazar günü dağıtacağız. Pusuya yatıp ‘Cumhur İttifakı’nın çatlamasını bekleyen odaklara asla fırsat vermeyeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi ilçe teşkilatı olarak hem genel seçimlerde hem de yerel seçimlerde var gücümüzle çalışacağız. Asıl olan her zaman Türk milleti ve Türk Devletidir. Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’nin yaptığı konuşmalarda, defaten dile getirdiği ‘önce devletim ve milletim, sonra partim ve ben’ cümlesi; şahsının ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin yüklenmiş olduğu misyonun en bariz örneklerinden biridir. Gerekli tüm prosedürlerin tamamlanması sonucunda icra edilecek olan 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve milletvekili seçimlerinin devletimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.