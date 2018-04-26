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Başkan Yılmaz, 19 yıllık görevinden istifa ederek milletvekili aday adayı oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2018 12:36 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 19 yıldır görev yaptığı başkanlık görevinden istifa ederek AK Parti’den milletvekili aday adayı oldu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 19 yıldır görev yaptığı başkanlık görevinden istifa ederek AK Parti’den milletvekili aday adayı oldu. Yılmaz, “Partimin bana vereceği görev doğrultusunda inşallah 24 Haziran seçimlerinin ardından bu defa parlamentoda şehrime hizmet etmek için çalışacağım” dedi.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa ederek AK Parti İl Başkanlığı’nda aday adaylığı başvurusunda bulundu. Türkiye’nin en uzun süre belediye başkanlığı görevini yürüten isimler arasında yer alan Başkan Yılmaz’ın adaylık açıklamasına ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve çok sayıda destekçi katıldı.
Adaylık süreci hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, “Çok tecrübeli parti ve yöneticileriz. Kurulduğumuz andan itibaren çok hızlı bir seçim süreci geçirdik. Bugün de YSK seçim takvimini açıklayacak. İstifa etmesi gereken teşkilat mensuplarımızın aday adaylığı başvurusu için son gün bugündü. Birçok aday adaylığı başvurusu bekliyoruz. En iyi şekilde Samsun’u temsil edecek adayı seçeceğimizi de düşünüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz da bir başvuruda bulundu. Bütün aday adaylarının partimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“19 yıllık hizmetimi, parlamentoda devam ettirmek istiyorum”
19 yıldır Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yaptığını hatırlatan Yusuf Ziya Yılmaz, “Dün akşam ve ondan önceki günlerde genel merkezimizin ve parti yöneticilerimizin bendenizi arayarak 24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adayı olmam yönündeki tekliflerine sahip olduğum terbiye, siyasi ahlakla birlikte parti disiplinine layık olmak asıl olandır. Nerede görev verilirse orada görev alacağımı hepsinin bilmesini isterim diye cevap verdim. Son gün de ‘aday adaylığı başvurunuzu yapın’ talimatını aldım. Bu doğrultuda aday adaylığı sürecinin son gününde buraya geldim. Aday adaylığı başvurusu için de 19 yıldır devam ettirdiğim Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı gibi hayatımın en önemli hizmet sürecini, her hizmetimden gurur duyduğum hizmeti de bu akşam sonlandırmak durumundayım. Bu akşam itibaren büyükşehir başkanlık görevinden de ayrılıyorum. Şehrimin her köşesinde yaşayan halkımdan haklarını bana helal etmesinin diliyorum” şeklinde konuştu.

“Bundan sonraki ömrümde milletvekili olarak ülkeme hizmet etmek istiyorum”
Kalan ömrünü milletvekili olarak hizmet ederek geçirmek istediğini vurgulayan Başkan Yılmaz, şunları söyledi:
“Bir şekilde yine partime hizmet edeceğim. Partimin bana vereceği görev doğrultusunda inşallah 24 Haziran Seçimlerinin ardından bu defa yasama organında parlamentoda şehrime hizmet etmek için yeni bir süreç olacak inşallah. Şu anda aday adayıyım. Adaylık konusundaki süreç, bundan sonra genel merkezin vereceği kararlar doğrultusunda belli olacaktır. YSK seçimlerle ilgili takvimleri açıkladıkça bundan sonraki adımlarımızı da ona göre atacağız. AK Parti 16 yıllık süreçte 3 bin dolar civarındaki kişi başı geliri, 12-13 bin dolar seviyesine getirmiştir. 16 yıldır ülkemizin refahına katkı yapmış parti büyüklerimizin tamamından Allah razı olsun. Bu büyük siyasi hareketin belediye başkanı olarak hep gurur duymuştum. İnşallah bundan sonra da milletvekili olarak he gurur duyacağız hem de bu harekete kısacık ömrü içerisinde katkı vermiş olan bir fani olmak gibi bir şey de bana nasip olacak diye düşünüyorum. Allah hepimizi muvaffak etsin. İnsanız, insan beşerdir, şaşar. Yanlışlarımız da olmuştur. Hiçbir insan yanlış yapmak için yola çıkmaz. Ben de hep iyi şeyler yapmaya çalıştım. İnsanımızın refah içerisinde yaşaması ve rahat etmesi için çırpındım. Bundan sonra da ömrüm olduğu sürece yasama organında sahip olduğum bilgilerle ve birikimlerle ülkeme hizmet etmeye çalışacağım diye düşünüyorum.”
Başkan Yılmaz, aday adaylık başvurusunu imzaladıktan sonra tebrikleri kabul etti.

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