Başkan Yılmaz: “Samsun bir iktisadi kalkınma çabası içerisinde”

AK Parti Terme İlçe Teşkilatını ziyaret eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Samsun 81 ili içerisinde kalkınma ve iktisaden büyüme, ihracatını büyütme, daha fazla üretme çabası içerisinde bulunan ilk 10 şehirden birisidir” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, son yapılan kongrede seçilen AK Parti Terme İlçe Başkanı Av. Ali Kılıç ve yönetimini ziyaret ederek tebrik etti ve başarılar diledi.

“AK Parti siyaseti muvaffak olmak zorunda”

Başkan Yılmaz ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, “Rabb’imin bizi muvaffak etmesi için kalbi olarak duacı olduğumu, muvaffak olmaya mecbur olduğumuzu düşünerek söylüyorum. Bu coğrafyada AK Parti siyaseti muvaffak olmak zorunda. AK Parti’nin başarısı ile Türkiye’nin başarısı Türkiye’nim muvaffakiyeti paralel. Yani AK Parti başarısız olursa Türkiye’de başarısız olur diye bir korkumuz var. Bu korkuda da haklıyız. Her gün çok sıcak bir coğrafyada görev yapıyoruz. Bundan 2 sene önce Afrin gündem de bile yoktu. Silahlı kuvvetlerimiz Suriye’ye girecek orada mücadele edecek diye 2 sene önce konuşsak böyle bir gündem çok anlamsız olurdu. Türkiye her gün bulunduğu konumdan öteye, her gün biraz daha ileriye, her gün biraz daha demokratik biraz daha aksiyoner biraz daha proaktif hareket ediyor. Yani karşıdan gelen hesabı, niyeti görür görmez bu niyetin önünü keseyim diyor. Önce Türkiye adım atıyor, Türkiye harekete geçiyor. Bu gündemle Türkiye geleceği planlıyor, gelecekle ilgili belirleyici oluyor. O bakımdan bizlerin de proaktif olmamız lazım. Bizlerin de kafamızda ve yüreklerimizde sürekli ‘biz bugün için bu programlar ve projeler çerçevesindeyiz ama yarın muhakkak yeni bir gündemimiz olabilir yeni bir takım iddialarımız olabilir’ diyen bir perspektif içinde olmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.