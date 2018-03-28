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Başkan Yılmaz: “Şer odaklarına asla kulak asmayın”

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2018 10:58 | Son Güncelleme

AK Parti İlkadım İlçe Başkanlığı Yönetimini makamında ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Samsun’u düşünmeyen çıkar ve menfaati için her şeyi konuşarak bir şeyler yapmaya çalışan şer odaklarına asla kulak asmayın.

Başkan Yılmaz: “Şer odaklarına asla kulak asmayın”

AK Parti İlkadım İlçe Başkanlığı Yönetimini makamında ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Samsun’u düşünmeyen çıkar ve menfaati için her şeyi konuşarak bir şeyler yapmaya çalışan şer odaklarına asla kulak asmayın. Tek derdimiz Samsun’un sorunları olsun” dedi.
AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Hakan Ay, yönetimi ile birlikte kongre sonrası kendisini ziyaret ederek ‘hayırlı olsun’ dileklerini ileten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’a iadeyi ziyarette bulundu.

“Tek derdimiz samsun olsun”
Genç, dinamik ve çalışkan bir yönetimi makamında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, "Her daim sizin yanınızdayız ve desteklerimizi asla esirgemeyiz. İlkadım Samsunumuzun en büyük ilçesi ve önemli bir ilçemiz. Ziyaretiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz her zaman beraberiz. 2019 çok uzak değil, yoğun işlerimiz var. Şahsi değil, Samsunumuzun, ülkemizin geleceği açısından yoğun çalışmalar olacak. Sizler kongre sonrasında hızlı bir şekilde çalışmalara başladınız. Allah’ım yolunuzu açık etsin. İnşallah kol kola, hep beraber, ülkemizin ve Samsunumuzun geleceği için çalışacağız. Bu süreçte Samsun’u düşünmeyen çıkar ve menfaati için her şeyi konuşarak bir şeyler yapmaya çalışan şer odaklarına asla kulak asmayın. Tek derdimiz Samsun’un sorunları olsun. Kuru gürültülere kulak asmadan, el ele verip çözeriz Allah’ın izniyle" diye konuştu.
AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Avukat Hakan Ay ise, “Yönetim kurulumuzla birlikte sizleri ziyaret etmek, hasbihal etmek istedik. Yoğun programınız içinde bize de zaman ayırdığınız için öncelikle teşekkür ederiz. Bize her zaman destek olduğunuzu biliyoruz. Rabbim sizlere de kolaylık versin. İnşallah ekibimizle birlikte bütün gayretli çalışmaları göstereceğiz” ifadelerini kullandı.
Ziyaret hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

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