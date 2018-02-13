Başkan Yılmaz’dan siyasi parti il başkanlarına ziyaret

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti ve MHP’li Karesi meclis üyeleri ile birlikte, AK Parti, MHP ve CHP İl başkanlıklarını ziyaret ederek birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Yılmaz, "Allah, bu şehir için benim fikrim, enerjim var diyen herkese doğru düşünmeyi, doğru yerde doğru kararlar almayı nasip etsin" dedi.

AK Partili Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi belediye meclis üyeleri ile birlikte Ak Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan’ı, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Suat Par’ı ve Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Serkan Sarı’yı ziyaret etti. Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımı ile AK Parti 6. Olağan İl Kongresi’nde yapılan seçimler sonucu yeniden Başkanlığa seçilen Hasan Demiraslan’ı makamında ziyaret eden Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve meclis üyeleri, Hasan Demiraslan’a görevinde başarılar diledi.

AK Partili ve MHP’li meclis üyeleri ile birlikte yeni yönetime hayırlı olsun demek için geldiklerini belirten Başkan Yılmaz, "Hasan Başkanım, Allah yeni görevinde sizleri muvaffak etsin. Bizlere de ne görev düşüyorsa yerine getirmeye hazırız" dedi.

Başkan Yılmaz, AK Partili ve MHP’li Karesi Belediyesi meclis üyeleri ile birlikte MHP İl Başkanı Suat Par ve Cumhuriyet Halk Partisi İl başkanlığına yeni seçilen Serkan Sarı’ya da hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yeni yönetime başarılar diyen Başkan Yılmaz, "Siyasetle uğraşan insan bende bu şehir için bir fikir sahibiyim, enerjimi ve vaktimi bu şehir için harcıyorum diyorsa Allah güç kuvvet versin diyorum. Allah, herkese doğru düşünmeyi, doğru yerde doğru kararlar almayı nasip etsin" dedi.