Başkan Yücel: “Batı Alanya’yı da cazibe merkezi yapmak istiyoruz”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya’nın batısına hizmet yatırımları yaptıklarını belirterek, “Hedefimiz tüm Alanya gibi Batı Alanya’yı da cazibe merkezi yapmak” dedi.

Alanya Belediyesi, batı Alanya’da bugüne kadar 40 kilometre sıcak asfalt ve 195 kilometre sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Kırsallarda yeni yol ve asfalt çalışmalarına devam ederken, merkezde ise çoğu tamamlanan düğün salonları, sosyal alanlar ve parkların yapımlarını sürdürüyor. Baştan sona yenilenen Konaklı Sanayi Sitesini esnaflara rahat bir nefes aldırırken, Konaklı ve Güney düğün salonları da Batı Alanya’da ciddi bir kültürel ihtiyacı giderecek. Konaklı’nın kalbi Cömert Caddesi’nde ise parke ve kaldırım çalışmaları tamamlanarak, Konaklı’ya yakışır güzellikte özel bir cadde ortaya çıktı. Yine Avsallar Mahallesi’nde 21 bin 215 metrekarelik, Okurcalar’da ise 9 bin 384 metrekarelik alana inşa edilen yeni rekreasyon ve yürüyüş alanında peyzaj çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Alanya merkeze uzak mahallere de hızlı ve kaliteli hizmet edebilmek için Alanya Belediyesi tarafından Avsallar Mahallesi’nde temeli atılan yeni kademe binasının yapımı tamamlandı. 4 bin metrekare alan üzerine inşa edilen kademe binasında personelin dinlenebileceği oda, yemekhane, mescit, duş ve tuvaletler, idari odalar ile toplantı salonu, malzeme depoları da bulunuyor.

Yeni kademe binasının Avsallar, Okurcalar, İncekum ile Payallar, Türkler ve Konaklı mahallelerinde bulunan 6 şantiyeye aynı anda hizmet verebiliyor. Ayrıca bir tamirhanenin de yer aldığı kademe binasında açık alanda çörez, asfalt, yama malzemesi gibi malzemeler de depolanıyor.

Kırsalda yıllarca ihmal edilen mahalleleri yeni yollara ve asfalta kavuşturulurken, bölgede bugüne kadar 40 kilometre sıcak asfalt ve 195 kilometre sathi kaplama çalışması gerçekleştiren Alanya Belediyesi ekipleri, yapımını sürdürdükleri Payallar Çok Programlı Anadolu Lisesi binasını da 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda eğitime sunmak için aralıksız çalışıyor.

15 bin 500 m2’lik alana inşa edilen lise 2018-19 eğitim-öğretim yılında hizmete girecek. 800 m2’lik alanda yükselen 3 katlı bina, her biri 46 m2 genişliğinde yapılan 18 derslikten oluşuyor. Şehrin doğu bölgesinde bulunan birçok mahalleye hizmet vermesi amaçlanan okulun kaba inşası tamamlandı ve çevre düzenlemesi ile bina içerisindeki ince işçiliklerin yapımı devam ediyor.

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Konaklı şantiyesinde kurulan çöp aktarma istasyonu hizmete girdi. 4 kamyon çöpün tek seferde sadece bir tırla Yumru Tepesi’ne taşınacağını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, çöp aktarma istasyonu ile ayda 450 bin, yılda yaklaşık 5 milyon TL tasarruf sağlayacaklarını söyledi.

Alanya merkez, Batı ve Doğu Alanya ile kırsal mahalleler ve yaylalarda aralıksız olarak çalıştıklarını söyleyen Yücel "Bu şehre borcumuzu ödemek için aralıksız çalışıyoruz. Ülkemizin dünyaya açılan penceresi olan Alanya’mızı sürekli geliştirmek zorundayız. Hizmette asla molamız yok, olmadı, olmayacak. Alanya’nın her noktasına hizmet akışımızı sürdürüyoruz. Tüm Alanya’da olduğu gibi önemli turizm merkezlerimizin yer aldığı Batı Alanya’mızda da belediye hizmetlerimiz aralıksız sürüyor. Konaklı ve Güney Düğün Salonları ve Kültür Merkezi ile önemli bir sosyal ihtiyacı gidereceğiz. Yine Avsallar Mahallemizde kapalı bir Pazar yeri tasarlıyoruz. Hedefimiz tüm Alanya gibi Batı Alanya’yı da cazibe merkezi yapmak, hizmet ulaştırarak insanlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak ve yüzlerini güldürmek" şeklinde konuştu.