Başkanlar Aslanapa’da buluştu

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, Aslanapa Belediye Başkanı Asaf Akar’a nezaket ziyaretinde bulundu.
İlçe sorunları hakkında bilgi alışverişinde bulunulan toplantı sonrasında açıklama yapan Aslanapa Belediye Başkanı Asaf Akar, ’’Çavdarhisar Belediye Başkanımız Halil Başer, ve Hisarcık Belediye Başkanımız Fatih Çalışkan’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Halka hizmet hakka hizmet düsturu ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Birlik ve beraberliğin önemli olduğu bu günlerde yılmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz’’ diye konuştu. (YD-EFE)
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