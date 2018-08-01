HABER

"Başlı başına bir beceriksizlik örneği"

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.08.2018 17:12 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: - "Dünyanın en verimli topraklarına sahip bir ülkenin 126 ülkeden tarım ürünü alıyor olması başlı başına bir beceriksizlik örneğidir. Bu sonuç, AKP’nin 16 yıllık tarım ve hayvancılık politikalarının iflas ettiğinin göstergesidir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Dünyanın en verimli topraklarına sahip bir ülkenin 126 ülkeden tarım ürünü alıyor olması başlı başına bir beceriksizlik örneğidir. Bu sonuç, AKP’nin 16 yıllık tarım ve hayvancılık politikalarının iflas ettiğinin göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin tarım ve hayvancılığının her geçen yıl gerilediğini ileri sürdü.

"Dünyanın en verimli topraklarına sahip bir ülkenin 126 ülkeden tarım ürünü alıyor olmasının başlı başına bir beceriksizlik örneğidir" ifadesini kullanan Ağbaba, "Bu sonuç AKP'nin 16 yıllık tarım ve hayvancılık politikalarının iflas ettiğinin göstergesidir." değerlendirmesini yaptı.

Dışa bağımlı tarım ve hayvancılığın bir başka sebebinin de yerli üretici sayısının azalması ve üretim yapanların da üretim yapamayacak hale getirilmesi olduğuna işaret eden Ağbaba, şu görüşlerini paylaştı:

"Türkiye’de tarım sektöründe istihdam edilenlerin sayısı 2002'de 7 milyon 458 bin kişiyken, 2018'de 4 milyon 983 bin kişiye gerilemiş durumda. Gübre fiyatları 16 yılda yüzde 500 artmıştır. Üretici 2002 de 3 kilo buğday vererek, 1 litre mazot alırken bugün 5,5 kilo buğday vererek 1 litre mazot alabilmektedir. Geçmişte milletin efendisi olan üreticilerimiz, AKP eliyle milletin kölesi haline getirildi. Bu kötü tabloya bugün yeni bir sayfa daha eklendi. Çiftçiye yüzde 8’den kullandırılması gereken tarımsal kredilerin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 6 yıldır yüzde 22,5’ten kullandırıldığı ortaya çıktı. Bu bir skandaldır. Hayatın her alanında yaşanan haksızlık, hukuksuzluk üreticiye yüzde 14,5 gizli faiz olarak döndü. GSM şirketlerinin 5 milyar vergi borcunu silenler, millete küfür edenlerin borçlarını bir kalemde silenler, konu üretici olduğunda bırakın borçlarını silmeyi, yüzde 22,5 faizle tarımsal kredi veriyorlar."

PARTNERHerkes orada buluştuHerkes orada buluştu
Yeni sistemin ilk YAŞ toplantısı yarın Beştepe'deYeni sistemin ilk YAŞ toplantısı yarın Beştepe'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit dili kullanmaya prim vermeyizCumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit dili kullanmaya prim vermeyiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba

En Çok Okunan Haberler

Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!

Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!

Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...

Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...

Didem Soydan yine gündeme bomba gibi düştü

Didem Soydan yine gündeme bomba gibi düştü

Sinem Kobal bebeğini mi düşürdü? Jet açıklama

Sinem Kobal bebeğini mi düşürdü? Jet açıklama

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Son dakika! MEB duyurdu: Öğrenciler mağdur olmayacak, kontenjanlar artırılıyor

Son dakika! MEB duyurdu: Öğrenciler mağdur olmayacak, kontenjanlar artırılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni sistemin ilk YAŞ toplantısı yarın Beştepe'de

Yeni sistemin ilk YAŞ toplantısı yarın Beştepe'de

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit diline prim vermeyiz

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit diline prim vermeyiz

CHP'de kritik gün yarın

CHP'de kritik gün yarın

Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!

Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!

HDP'den Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a ziyaret

HDP'den Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a ziyaret

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koncuk: Kimse Meral Akşener'den 'adayım' demesini beklemesin

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koncuk: Kimse Meral Akşener'den 'adayım' demesini beklemesin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.