"Başlı başına bir beceriksizlik örneği"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Dünyanın en verimli topraklarına sahip bir ülkenin 126 ülkeden tarım ürünü alıyor olması başlı başına bir beceriksizlik örneğidir. Bu sonuç, AKP’nin 16 yıllık tarım ve hayvancılık politikalarının iflas ettiğinin göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.
Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin tarım ve hayvancılığının her geçen yıl gerilediğini ileri sürdü.
"Dünyanın en verimli topraklarına sahip bir ülkenin 126 ülkeden tarım ürünü alıyor olmasının başlı başına bir beceriksizlik örneğidir" ifadesini kullanan Ağbaba, "Bu sonuç AKP'nin 16 yıllık tarım ve hayvancılık politikalarının iflas ettiğinin göstergesidir." değerlendirmesini yaptı.
Dışa bağımlı tarım ve hayvancılığın bir başka sebebinin de yerli üretici sayısının azalması ve üretim yapanların da üretim yapamayacak hale getirilmesi olduğuna işaret eden Ağbaba, şu görüşlerini paylaştı:
"Türkiye’de tarım sektöründe istihdam edilenlerin sayısı 2002'de 7 milyon 458 bin kişiyken, 2018'de 4 milyon 983 bin kişiye gerilemiş durumda. Gübre fiyatları 16 yılda yüzde 500 artmıştır. Üretici 2002 de 3 kilo buğday vererek, 1 litre mazot alırken bugün 5,5 kilo buğday vererek 1 litre mazot alabilmektedir. Geçmişte milletin efendisi olan üreticilerimiz, AKP eliyle milletin kölesi haline getirildi. Bu kötü tabloya bugün yeni bir sayfa daha eklendi. Çiftçiye yüzde 8’den kullandırılması gereken tarımsal kredilerin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 6 yıldır yüzde 22,5’ten kullandırıldığı ortaya çıktı. Bu bir skandaldır. Hayatın her alanında yaşanan haksızlık, hukuksuzluk üreticiye yüzde 14,5 gizli faiz olarak döndü. GSM şirketlerinin 5 milyar vergi borcunu silenler, millete küfür edenlerin borçlarını bir kalemde silenler, konu üretici olduğunda bırakın borçlarını silmeyi, yüzde 22,5 faizle tarımsal kredi veriyorlar."
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