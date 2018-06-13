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"Batı terör örgütlerini adeta taşeron olarak kullanıyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2018 21:05 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın: - "FETÖ mensuplarının Avrupa'da cirit attığını biliyoruz. Bunlar defalarca yetkili makamlarca istenmesine rağmen maalesef bir hassasiyet, teröre karşı samimi bir duruş göremedik. Batı bütün terör örgütlerini adeta taşeron olarak kullanıyor"

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "FETÖ mensuplarının Avrupa'da cirit attığını biliyoruz. Bunlar defalarca yetkili makamlarca istenmesine rağmen maalesef bir hassasiyet, teröre karşı samimi bir duruş göremedik. Batı bütün terör örgütlerini adeta taşeron olarak kullanıyor." dedi.

Aydın, beraberindekilerle Tut Devlet Hastanesi diyaliz ünitesinin açılışını gerçekleştirdi.

Daha sonra Tut Kaymakamlığını ziyaret eden Aydın, İlçe Halk Eğitim Merkezi Sergi Salonu'nun açılışına katıldı. Aydın, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, terör konusunda Türkiye'ye çifte standart uygulandığını söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşının Amerika'da olduğunu anımsatan Aydın, şöyle konuştu:

"FETÖ mensuplarının Avrupa'da cirit attığını biliyoruz. Bunlar defalarca yetkili makamlarca istenmesine rağmen maalesef bir hassasiyet, teröre karşı samimi bir duruş göremedik. Batı bütün terör örgütlerini adeta taşeron olarak kullanıyor. IŞİD'in nasıl kurulduğunu hatta El Kaide olarak nasıl başladığını, bunun Afganistan'dan Irak'a kadar gelip DAEŞ olması ve arkasından batının gözetiminde nasıl ortadan kalktığını hepimiz çok iyi biliyoruz."

TBMM Başkanvekili Aydın, firari FETÖ'cü Adil Öksüz’ün Almanya'da görüldüğü iddiasıyla ilgili soruya, şu yanıtı verdi:

"Türkiye'ye karşı nerede bir tehdit oluşturan terör örgütü mensubu varsa bunlar isteniyor. Daha önce Almanya'dan PKK terör örgütü mensupları da istenmişti. Şimdi FETÖ mensupları da isteniyor. Öksüz, kırmızı bültenle aranıyor. Kırmızı bültenin mantığı da bu zaten. İadesinin yapılması zaruridir. Kırmızı bültenle aranan bir terör örgütü unsurunun diğer ülkeler tarafından ilgili ülkeye mutlaka iade edilmesi lazımdır. Uluslararası hukuk bunu gerektiriyor. Uluslararası toplumun buna riayet etmesi lazım. Biz bu konuda Almanya'yı da diğer ülkeleri de duyarlılığa, uluslararası hukuka uygun hareket etmeye davet ediyoruz."

Tut ilçesinin ardından Gölbaşı'na geçen Aydın, burada partililerle esnaf ziyaretinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman FETÖ Gölbaşı TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın Tut

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