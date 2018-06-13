"Batı terör örgütlerini adeta taşeron olarak kullanıyor"

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "FETÖ mensuplarının Avrupa'da cirit attığını biliyoruz. Bunlar defalarca yetkili makamlarca istenmesine rağmen maalesef bir hassasiyet, teröre karşı samimi bir duruş göremedik. Batı bütün terör örgütlerini adeta taşeron olarak kullanıyor." dedi.

Aydın, beraberindekilerle Tut Devlet Hastanesi diyaliz ünitesinin açılışını gerçekleştirdi.

Daha sonra Tut Kaymakamlığını ziyaret eden Aydın, İlçe Halk Eğitim Merkezi Sergi Salonu'nun açılışına katıldı. Aydın, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, terör konusunda Türkiye'ye çifte standart uygulandığını söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşının Amerika'da olduğunu anımsatan Aydın, şöyle konuştu:

"FETÖ mensuplarının Avrupa'da cirit attığını biliyoruz. Bunlar defalarca yetkili makamlarca istenmesine rağmen maalesef bir hassasiyet, teröre karşı samimi bir duruş göremedik. Batı bütün terör örgütlerini adeta taşeron olarak kullanıyor. IŞİD'in nasıl kurulduğunu hatta El Kaide olarak nasıl başladığını, bunun Afganistan'dan Irak'a kadar gelip DAEŞ olması ve arkasından batının gözetiminde nasıl ortadan kalktığını hepimiz çok iyi biliyoruz."