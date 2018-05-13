"Batı Trakyalı kardeşlerimiz için bir çabanın içindeyiz"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Batı Trakya'daki kardeşlerimizin zor günler geçirdiğini, Yunanistan'ın ekonomik darboğaz yaşadığı bir dönemde bunu bütün hücrelerine kadar Batı Trakyalı insanlarımızın da hissettiğini biliyoruz. Onlar için de bir çabanın içindeyiz. Görecekseniz kısa süre içinde aşacağız. Burada söylemek olmaz ama çabalarımız var. Attığımız adımlar var, bunları da yapacağız mutlaka." dedi. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Bursa Şubesi Çiftehavuzlar Lokali'nin Fatih Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirdiği "8. Geleneksel Kur'an-ı Kerim Ziyafeti" etkinliğine katılan Çavuşoğlu, Türkiye’nin medeniyet coğrafyasına her zaman hem kapısını hem de gönlünü açtığını söyledi. Çavuşoğlu, 11 yaşında Gümülcine'den Çanakkale'nin Biga ilçesine okumaya geldiğini hatırlatarak, "Yakın coğrafyalar olmamamıza rağmen birbirimizden kopuktuk. Burada yaşayan birçok insan oradaki insanımızın varlığından bihaberdi ama şükürler olsun şu anda bütün bunların hepsini gidermiş olduk. Bugün Gümülcine'yi de İskeçe'yi de Türkiye'nin 786 bin kilometrekaresindeki 81 milyon insanımız biliyor, ne anlam ifade ettiğini görüyor ve bize sahip çıkıyor." diye konuştu.

Birçok siyasi aktörün gelip geçtiğini belirten Çavuşoğlu, "Ancak bir hakkı da teslim etmemiz lazım. O da şu ki 53 yıl sonra Gümülcine'ye giden ilk Başbakandır Sayın Recep Tayyip Erdoğan. 65 yıl sonra Gümülcine'ye giden ilk Cumhurbaşkanıdır Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Cumhuriyet tarihinden itibaren ilk defa bir Başbakanın Kırcaali'ye gittiği olmuştur, o da Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Dertli olmak lazım. Dertliyseniz yapıyorsunuz. Elhamdülillah geldiğimiz noktada neredeyse bütün sorunlarımızı giderdik." dedi. Çavuşoğlu, uzun dönem ikamet, çalışma izni, vatandaşlık gibi konuları çözüme kavuşturduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Bu vatandaşlık meselesi o kadar netameli bir konudur ki 20 yıl vatandaşlık bekleyenleri biliyorum. Ben 5 yıl vatandaşlık bekledim. Arkadaşlarım avukatlık ruhsatını almış bürosunu açmış avukatlık yaparken ben katiplik yaptım. Alamadım. Çeşitli nedenler ileri sürüldü. Farklı farklı şeyler söylendi, devlet politikası dendi. İnsana hizmet etmeyen, insanı kucaklamayan, insanın zorunu, darını gidermeyen hiçbir politikanın ne olursa olsun başındaki kelimenin hiçbir önemi yoktur çünkü devlet millet içindir, insan içindir. Biz bunu sağladık. 60 bin insanımız ıskat edilmiş oldu. Birçoğu ikamet tezkeresi alamadığı için İstanbul'a Yunanistan Konsolosluğuna giderek 'Beni ıskat et' diye dilekçe verdi. Şükürler olsun geldiğimiz nokta iyi bir nokta."

- "Ana vatan denen şey Türkiye'dir" Türkiye'nin güçlendikçe ve büyüdükçe daha da iyi yerlere geleceğini dile getiren Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ancak bugün Batı Trakya'da ülkesinin sınırları içinde yaşadığımız, asli vatandaşı olduğumuz Yunanistan'ın bakış açısını bir türlü değiştiremedik ama biz doğru bildiğimiz yolda devam edeceğiz. Batı Trakya'daki kardeşlerimizin zor günler geçirdiğini, Yunanistan'ın ekonomik darboğaz yaşadığı bir dönemde bunu bütün hücrelerine kadar Batı Trakyalı insanlarımızın da hissettiğini biliyoruz. Onlar için de bir çabanın içindeyiz. Görecekseniz kısa süre içinde aşacağız. Burada söylemek olmaz ama çabalarımız var. Attığımız adımlar var, bunları da yapacağız mutlaka. İnşallah Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe tüm bunların hepsi bertaraf edilecek. Sadece Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız için değil aynı zamanda gönül coğrafyasında yaşayan kardeşlerimiz için de bu ülke bir güvenlik teminatıdır. Bu böyle çünkü bu coğrafyalarda doğan her insan için bir ana vatan vardır, bir de vatandaşı olduğu devlet vardır. Ana vatan denen şey Türkiye'dir."