"Batı yapılan iyiliğin farkında değil"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terör konusunda Türkiye bütün dünyaya örnek bir mücadele sergilemektedir. Maalesef Batı'nın baktığı gibi de 'senin teröristin, benim teröristim' diye de bakmamaktadır. Batı'ya da burada ciddi bir şekilde mesaj vermektedir. Türkiye terörle, göçle, uyuşturucu ile mücadelede ortaya koyduğu performansla aslında Batı'ya da büyük iyilik yapmaktadır ama Batı bunun farkında değildir." dedi. Soylu, Trabzon'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, yerel ve ulusal basın temsilcilerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Terörle mücadelede son durumun ne olduğunun sorulması üzerine Soylu, Paris'te, Maliye Bakanı Naci Ağbal ile DEAŞ konulu, terörün finansmanıyla ilgili bir toplantıya katıldıklarını anımsattı. Türkiye'nin dünyanın hayretli bakışları içerisinde, bu konuda olağanüstü bir çabanın içerisinde olan bir ülke olarak tanımlandığını belirten Soylu, şöyle devam etti: "Bunu şundan söylüyorum yani Irak'tan Suriye'ye kadar bir istikrarsızlık coğrafyası var. Diğer taraftan Afganistan'dan, Pakistan'dan, Afrika'dan ve Suriye'den Türkiye'nin içerisine gelen, Türkiye'ye hem hedef ülke hem de transit ülke olarak düzensiz göçmen var. Türkiye özellikle uyuşturucu rotalarının içerisinde bulunuyor. Hem Avrupa'dan gelen kimyasal hem de doğudan gelen doğal uyuşturucu rotalarının içerisinde. Bunların her birisi terörü besliyor yani Afganistan'dan gelen göçmenler Pakistanlı, Afrikalı veya Suriyeli, terör hattının içerisinden geliyorlar, ya DEAŞ'lı ya PYD'li ya da PKK'lı bu terör hattını kullanıyor."

Soylu, Türkiye'ye gelen kaçak sigaralardan PKK'nın nemalandığını bildirdi. Bakan Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Terörü sadece elinde silah olan ve Türkiye içerisinde DEAŞ, PYD, FETÖ olarak görmek eksik ve yanıltıcı bir tanımlama olur. Terör dediğimiz, bütüncül bir yaklaşım içerisinde yani bir Afgan göçmeni Türkiye'ye bin, bin 500 dolar civarında geliyor, bundan terör örgütleri de nemalanıyor. Kaçak sigaralardan terör örgütleri de nemalanıyor. Düzensiz göçmenlerin aktarımından, kaçakçılığından terör örgütleri de istifade ediyor. Kimisinden DHKP-C, kimisinden PKK, kimisinden PYD, kimisinden DEAŞ. Şimdi böyle bir coğrafyanın içerisinde bizim sadece kendi ülkemizin sınırları içerisinde terörle mücadele etmek ve bunu bastırabilmek gibi bir çabamız yeterli bir çaba değildir." Terörle mücadelede uluslararası samimiyet ve iş birliği olması gerektiğini vurgulayan Soylu, şöyle dedi: "Bir de terörü, Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ettiği 'kaynağında kurutma' gibi süreç söz konusu. Paris'teki toplantıda da söyledim, terörün finansmanıyla ilgili teknik bir boyut, 'şu bankadan şu bankaya transfer edildi, şöyle edildi', bu değildir temel problem. Temel problem şudur, terörün bir yüksek siyaseti var ve bu yüksek siyasetine ülkelerin müdahale etmesi gerekir yani hala orada açılış konuşmasında 'İslami terörizm' diye bir kavram ortaya konuldu ve benim dışımda kimse buna itiraz etmedi. Ben, 'hala burada İslami terörizm diye bir kavram ortaya konuluyorsa demek ki biz bir arpa boyu yol alamamışız, kusura bakmayın' dedim. Biz aynı düşünmüyoruz, bu masanın etrafında da aynı konuşmuyoruz. Böyle bir şey söz konusu olamaz."

- "Türkiye örnek mücadele sergiliyor" Peki Avrupa'nın bunda hiç mi kabahati yok? Yükselen ırkçılığında hiç mi kabahati yok?" sorusunu yönelten Soylu, şu görüşlere yer verdi: "Bundan 20-25 yıl önce bütün dünyaya nakşedilen Avrupa çizgisinde özellikle özgürlükler, serbestiyet ve yine bunun yanı sıra sınırların serbest olması… Peki bugün hangi noktadayız? Endişe, kapalılık, yükselen ırkçılık ve mümkün oldukça da özgüven eksikliği. Bunda bir Fransız kızın DEAŞ'a katılması, bir İngiliz’in PYD'ye katılmasında Avrupa'nın kendi adına uyguladığı bu politikaların geldiği bu noktada hiç mi bir şeyi yok yani? 'İslami terörizm, İslami terörizm…' Topu hemen zaten vekalet savaşları ile yıkıyorsunuz, bir de farklı bir anlayışla beraber topu buraya yıkmanın kendinizi kurtarabileceğini zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Böyle bir şey söz konusu değil." Bakan Soylu, terör konusunda Türkiye'nin bütün dünyaya örnek bir mücadele sergilediğini vurgulayarak, "Maalesef Batı'nın baktığı gibi de 'senin teröristin, benim teröristim' diye de bakmamaktadır. Batı'ya da burada ciddi bir şekilde mesaj vermektedir. Türkiye terörle, göçle, uyuşturucu ile mücadelede ortaya koyduğu performansla aslında Batı'ya da büyük iyilik yapmaktadır ama Batı bunun farkında değildir. Ufak tefek birkaç böyle cümlelerle Türkiye'nin sırtı sıvazlanmaktadır ama maalesef Batı ideolojik körlüğünden hala vazgeçmiş değildir, hala buna devam etmektedir. Bunu çok net muhataplarımıza anlattığımızı bilmenizi istiyorum." dedi.

- "Muhteşem bir koordinasyon var" Soylu, terörle mücadelelerinin aynı kararlılıkla devam etiğini belirterek, "Terörle mücadelede başarısı koordinasyondur. Türkiye'de yani bir taraftan polis, bir taraftan jandarma, bir taraftan güvenlik korucuları, bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri, bir taraftan tüm istihbarat birimlerimiz muhteşem bir koordinasyon ortaya koyuyorlar." ifadesini kullandı. Bütün illeri ziyaret ettiğinde bu aile birlikteliğini gördüğüne dikkati çeken Soylu, herkeste büyük bir heyecanını olduğunu bildirdi. Türkiye içerisinde terörizmde büyük bir temizlemenin söz konusu olduğuna işaret eden Soylu, "Arkadaşlar, bakınız 40 yıldır PKK terörü Türkiye'de var. Bunun üzerine çok daha şiddetli bir şekilde gitmek durumundayız yani terörle mücadeleyi tamam sahada hem psikolojik hakimiyeti hem de teröre karşı fiili hakimiyeti elde ettik ama bu sürdürülebilir olursa bir faydası söz konusu olur. En ufak bir gevşeme, en ufak bir rehavet belki arkada görmediğiniz, bilmediğiniz, tahmin etmediğiniz başka işler var." dedi.