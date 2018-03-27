"Batı’nın bu kadar eş zamanlı davranması hayra alamet değil"

İSTANBUL, (DHA)-ABD’nin Rus diplomatları sınır dışı etmesiyle başlayan 'Rus Diplomatlar Krizi'ni değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nadir Devlet, Batılı ülkelerin gelişmelere bu kadar eşzamanlı tepki vermesinin endişe verici olduğunu söyledi.

ABD’nin ülkesindeki 60 Rus diplomatı sınır dışı etmesi ve Seattle’daki Rusya Başkonsolosluğu’nu kapatmasının ardından Ukrayna, Kanada ve AB üyesi 14 devletin daha, ülkelerindeki Rusya kordiplomatiğini sınır dışı edeceğini açıklaması, dünya gündemine bomba gibi düştü. Küresel siyasete '2’nci Soğuk Savaş Dönemi' hatta '3’üncü Dünya Savaşı' endişesinin gölgesi düşerken, İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nadir Devlet, Batılı ülkelerin krize bu kadar eşzamanlı tepki vermesini “Hayra alamet değil” diye değerlendirdi.

“SKRIPAL SALT İNGİLTERE’Yİ DEĞİL, TÜM BATI’YI RAHATSIZ ETMİŞ”

Krizin, İngiltere Başbakanı Theresa May’in, eski bir Rus askeri istihbarat ajanı Sergei Skripal ile kızına 4 Mart’ta yapılan kimyasal saldırının ardından, İngiltere’deki 23 Rus diplomatını “persona non grata” (istenmeyen adam) ilan etmesi ve Rusya’ya göndermesiyle başladığını hatırlatan Devlet, “Rusya bu sorumluluğu üstlenmedi. Ancak Sovyetler Birliği’nden ABD’ye göçmüş ve kimyasal silahlar laboratuvarında bizzat çalışmış olan Tatar kökenli Vil Mirzayanov bu kimyasalın Sovyet laboratuvarlarında imal edildiğini ifade etmiş, İngiliz bilim adamları da bu iddiayı teyit etmişlerdi. Soğuk Savaş döneminde yurt dışındaki muhaliflere KGB tarafından kullanılan bu metodun tekrar gündeme gelmesi anlaşılan yalnız İngiltere’yi değil, diğer Batı ülkelerini de ciddi olarak endişeye sevk etti” dedi.