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"Batı'nın da hizaya geldiğini göreceksiniz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2018 13:47 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: - "Türkiye'nin nasıl büyüdüğüne hep birlikte şahitlik edeceksiniz. Bu sisteme onun için geçtik zaten. Batı'nın da hizaya geldiğini göreceksiniz"

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Türkiye'nin nasıl büyüdüğüne hep birlikte şahitlik edeceksiniz. Bu sisteme onun için geçtik zaten. Batı'nın da hizaya geldiğini göreceksiniz." dedi.

Özhaseki, Kayseri'de, AK Parti Develi İlçe Başkanlığını ve ilçe halkını ziyaret etti.

Vatandaşlarla ve esnafla bir süre sohbet eden Özhaseki, daha sonra Develi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda vatandaşlara seslendi.

Özhaseki, seçimlerin huzur içinde yapılmasının ülke adına çok büyük kazanım olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Kazanımlardan biri Türkiye'de demokrasinin kökleşmesidir. 16 yılda 13 seçim kavgasız gürültüsüz yapıldı. Demokrasi oturmuş demek ki. Bu büyük bir kazanım. Eğer tek partili dönem gibi olsa oyların açıktan kullanıldığı, sayımının gizli yapıldığı dönem gibi olsa bu seçimlerin ne anlamı var ki. En ufak bir şey bile vatandaşa soruluyor. Her yıl neredeyse bir seçim yapılıyor. Bundan güzel bir şey olabilir mi? Benim fikrim alınıyor kardeşim. Zamanında halka 'Cumhurbaşkanını kim seçsin?' diye sorduk. Halkımız da 'Biz seçeceğiz.' dedi. Bu müthiş bir değişimdi. Şimdi başkanımızı kendimiz seçtik. Koalisyon derdimiz de yok. Pazarlık da yok. Hükümet kurulur mu kurulmaz mı diye düşünmüyoruz. Avrupa'daki ülkeler gibi aylarca hükümetin kurulmasını beklemeyeceğiz."

AK Parti'nin büyük bir aile olduğunu vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bu partide gelene gidene çay veren kardeşimizle amellerimiz bir yerde. Çok şey kazandık. Askeri vesayetin kırılmasını sağladık. İnançlarımız üzerindeki baskıyı kaldırdık. Bunları def ederken çok zorlandık. Çok şükür neticesinde inancımız galip geldi. Millet de bunu gördüğü için her bir alanda desteğini devam ettiriyor. Bundan sonraki seçimlerde de galibiyetle devam edecek. Bu asla kendi kendimizi eleştirmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Öz eleştiri yapmayacağımız manasına gelmiyor. 'Niye biz biraz geriledik' diye kendi kendimize düşüneceğiz. Birbirimizi hırpalamadan, yormadan, kırmadan, doğruyu bulacağız, o tespitlerin üzerine gideceğiz, öbür dönemde eğer millete karşı bir kusurumuz varsa kendimizi affettirerek devam edeceğiz. Daha çok güvenlerini sağlayacağız."

Özhaseki, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin önemi de değinerek, "Askeri vesayetin yıkıldığına şahitlik ettiğiniz gibi inançlarımız üzerinde baskı yapan zalimlerin yok olduğunu gördüğünüz gibi bürokratik vesayetin de kırıldığını göreceksiniz. Artık kapılarda kanun maddelerine takılarak iş yapılmayan ortamların bittiğine de şahitlik edeceksiniz." dedi.

"Türkiye'nin nasıl büyüdüğüne hep birlikte şahitlik edeceksiniz. Bu sisteme onun için geçtik zaten. Batı'nın da hizaya geldiğini göreceksiniz." diyen Özhaseki, "Dün bize kapılarını açmayan, konuşma hakkı bile vermeyip terör örgütlerine kapılarını sonuna kadar açan Batı da hizaya geldi. Hepsi şimdi randevu istiyor. Görüşmek istiyorlar. Artık Türkiye'ye tepeden bakamayacaklar. 'Biz 3 kuruş para veriyoruz emir veririz.' diyemeyecekler. Eşit ülke olarak görecekler. Bundan sonra dimdik durarak yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Özhaseki daha sonra AK Parti Yahyalı İlçe Başkanlığı'na ziyarette bulundu.

Ziyaretin ardından kendisini bekleyen vatandaşlarla da sohbet eden Özhaseki, seçimlerde partisine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdikleri destekten dolayı ilçe halkına teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kayseri Mehmet Özhaseki

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