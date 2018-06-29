KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Türkiye'nin nasıl büyüdüğüne hep birlikte şahitlik edeceksiniz. Bu sisteme onun için geçtik zaten. Batı'nın da hizaya geldiğini göreceksiniz." dedi.

Özhaseki, Kayseri'de, AK Parti Develi İlçe Başkanlığını ve ilçe halkını ziyaret etti.

Vatandaşlarla ve esnafla bir süre sohbet eden Özhaseki, daha sonra Develi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda vatandaşlara seslendi.

Özhaseki, seçimlerin huzur içinde yapılmasının ülke adına çok büyük kazanım olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Kazanımlardan biri Türkiye'de demokrasinin kökleşmesidir. 16 yılda 13 seçim kavgasız gürültüsüz yapıldı. Demokrasi oturmuş demek ki. Bu büyük bir kazanım. Eğer tek partili dönem gibi olsa oyların açıktan kullanıldığı, sayımının gizli yapıldığı dönem gibi olsa bu seçimlerin ne anlamı var ki. En ufak bir şey bile vatandaşa soruluyor. Her yıl neredeyse bir seçim yapılıyor. Bundan güzel bir şey olabilir mi? Benim fikrim alınıyor kardeşim. Zamanında halka 'Cumhurbaşkanını kim seçsin?' diye sorduk. Halkımız da 'Biz seçeceğiz.' dedi. Bu müthiş bir değişimdi. Şimdi başkanımızı kendimiz seçtik. Koalisyon derdimiz de yok. Pazarlık da yok. Hükümet kurulur mu kurulmaz mı diye düşünmüyoruz. Avrupa'daki ülkeler gibi aylarca hükümetin kurulmasını beklemeyeceğiz."