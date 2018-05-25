Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Finans yönünden bizi çökertmek adına batının denemediği yöntem kalmadı. Yabancı ortaklı şirket sayısı şu anda 60 bin civarında. 2002’de bunun sayısı 4 bin civarındaydı. Çok güzel çalışmalar yaptık. Yabancı firmalarla ortaklıklar kuruldu. Bunlara 'Türkiye'den çıkın, Türkiye'de yatırım yapmayacaksınız' dediler. Hala o baskı devam ediyor. Emin olun, bir ay sonra seçim var. Onların çoğu hizaya gelecek." dedi. Bakan Özhaseki, Van programı kapsamında "Büyükşehir Belediyesi Arıtma Tesisi Temel Atma Töreni"nin ardından Van Güçbirliği Platformu toplantısına katıldı. Burada konuşan Özhaseki, hızlı bir değişim çağında olduklarını ve bunu doğru anlayan toplamların ileri gittiğini söyledi. Van'ın gelecekte nasıl bir şehir olması gerektiği konusunda ortak bir fikrin belirlenmesi gerektiğini, hayvancılık kentlerinde farklı, turizm kentlerinde de farklı planlamaların yapılacağını kaydeden Özhaseki, İstanbul, İzmir ve Ankara illerinin kendiliğinden büyüdüğünü ancak onun dışındaki illerde büyüme konusunda çabaya ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Kayseri’de göreve başladığında kaçak su, gecekondu, kaçak yapı, altyapı alanlarında sorunların olduğunu anlatan Özhaseki, yaptıkları çalışmalarla Kayseri’nin şu anda Paris’ten bir eksiğinin olmadığını, kaçak yapı ve gecekonduların kalmadığını, raylı sistemin çalıştığını, Erciyes’te Avrupa standartlarında kayak merkezi yaptıklarını anlattı. - "Yapı kayıt belgesi çıkarıyoruz" Özhaseki, zor bir coğrafyada olduklarını, coğrafyanın altının da üstünün de hareketli olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Bu ülkede şu anda bile bir sürü deprem oluyor. Son yüzyıl içinde bu ülkede 56 tane 6 ve üzerinde şiddette deprem var. 83 bin insanımız öldü, 100 milyar dolar maddi kaybımız var. Yapı kayıt belgesi çıkarıyoruz şimdi. Önce binalarımıza kimlik vereceğiz, sonra belediyelerimiz kentsel dönüşüm yaptıklarında yüzde 0 faizli kredi vereceğiz. Belediye başkanlarımıza çok iş düşüyor. Belediyeler kentsel dönüşüm alanlarını belirleyecekler, belediyeler projeler hazırlayacaklar. Mahalle konsepti içinde herkesin özlediği komşu ilişkilerinin yaşadığı, meydanı, merkezi, camisi olan mahalle konseptinde projeler getirecekler, onlara yüze 0 faizli krediler vereceğiz. Yapı kayıt belgesinden toplayacağımız paraları belediye başkanlarına mahalleleri dönüştürmeleri için vereceğiz. Ülkenin altındaki depremselliği aşabilmemizin yolu bu.”

Ülkenin üstündeki hareketliliği de herkesin bildiğini, 40 yıldır ülkenin başında PKK belasının bulunduğunu aktaran Özhaseki, hak arama mücadelesi gibi başlatılan mücadelenin geldiği noktayı herkesin gördüğünü belirtti. Bölgede 70 bine yakın hasarlı binanın zararlarını ödediklerini, 26 bin ev yaptırdıklarını ve vatandaşlara dağıttıklarını anımsatan Özhaseki, vatandaşların mağdur ve masum olduğunu, teröristlerin, satılmışların insanları evlerinden çıkararak çatışma alanı haline getirdiğini kaydetti. FETÖ belasının da din tarafından ülkeyi vurduğunu, “Dindarız, hizmet edeceğiz.” diyerek insanları kandırdıklarını anlatan Özhaseki, “Fakirlerden geldiler çocuklarını istediler ve zenginlere 'para, zekat verin' dediler. Gerçek yüzleri 15 Temmuz’da görüldü. Milletin meclisini, Cumhurbaşkanının çalışma ofisini bombaladılar, sivil insanlara kurşunlar yağdırdılar. 250 şehidimiz var." ifadesini kullandı. - "Amerikalılarla Suriyelilerin bir ortak tarihleri mi var?" DEAŞ diye batının, ABD'nin uydurduğu bir örgütün olduğunu vurgulayan Özhaseki, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sakal uzattılar DEAŞ'çı, sakalları kesiyorlar PYD'li PKK'lı oluyorlar. Savaştırdıkları elemanları oradan toplayıp başka yere götürüyorlar. Kamyonlarla taşıyorlar hemde. Bir PKK itirafçısı diyor ki, 'Bana dediler kamyonun içi bomba dolu buraya götür bırak, ayrıldıktan 5 dakika sonra patlatacaklar dediler. Ben götürdüm, daha içindeyken patlattılar.' Ağır yaralı hastaneye götürülmüş, düşünürken 'Ben ayrılacaktım beş dakika sonra patlatacaklardı, neden ben içindeyken patlattılar. Beni yok etmek istiyorlar.' dedi. O itirafta çok önemli bir şey söyledi, 'Bize 15 Temmuz'dan bir ay önce emirler geldi. Askerlere kurşun atmayın karakol basmayın.' 15 Temmuz oldu, başarısız oldular. Def edildiler. Emir yenilendi 'askere de kurşun sıkabilirsiniz.' Bu ne anlama geliyor. Bunların patronları aynı. Bu ülke üzerindeki hedefleri belli olan insanlar. Bu ülkeyi parçalamak isteyenler. Dirliğimize, birliğimize göz koyanlar bir taraftan ırk, diğer taraftan din temelli örgütleri ortaya çıkardılar ve bu ülkeyi yok etmek istiyorlar. Bizim gönül coğrafyamızda ne kadar ülke varsa perişan ettiler. Hepsinin üstüne gittiler, çatışmalar çıkardılar, başındakileri devirdiler. Kan, gözyaşı, rezillik var. Bunu Türkiye’de de denediler. Bunu Suriye topraklarında toplananlara sormayacak mıyız? 10 bin kilometre ötede ne işiniz var diye sormayacak mıyız? Amerikalılarla Suriyelilerin bir ortak tarihleri, akrabalıkları mı, kardeşlikleri mi var? Biz akrabayız, kardeşiz, onların nesi var sormayacak mıyız. Bitlerini bile vermezler, neymiş demokrasi getireceklermiş. Geldikleri nereye huzur, demokrasi, insan hakları getirmişler. Irak'a mı, Suriye'ye mi, Filistin'e mi.”

Fas'ta iklim konferansına katıldığını, küresel ısınmaya, denizlerdeki canlılığın yok olmasını engellemek amacıyla 100 milyar dolar toplanmasına karar verildiğini, tüm kararlara katıldıklarını dile getiren Özhaseki, bu toplantıda yaptığı konuşmada, “100 milyar doları neden topluyoruz. Otlar kurumasın, balıklar ölmesin diye mi? Ama şu anda açık denizlerde küçük çocuklar boğuluyor, anneler dağlarda ölüyor. Onların sizin yanınızda ot kadar değeri yok mu?” dediğini aktardı. Özhaseki, kendi içlerindeki birlik ve beraberliklerini bozmayacaklarını, buna çalışanlara da fırsat vermeyeceklerini vurgulayarak, konuşmasını şöyle tamamladı: "Finans yönünden bizi çökertmek adına batının denemediği yöntem kalmadı. Yabancı ortaklı şirket sayısı şu anda 60 bin civarında. 2002’de bunun sayısı 4 bin civarındaydı. Çok güzel çalışmalar yaptık. Yabancı firmalarla ortaklıklar kuruldu. Bunlara 'Türkiye'den çıkın, Türkiye'de yatırım yapmayacaksınız' dediler. Hala o baskı devam ediyor. Emin olun, bir ay sonra seçim var. Onların çoğu hizaya gelecek. Burnundan kıl aldırmayan Avrupa Birliği üyeleri yavaş yavaş hizaya geldiler, eşit ülke gibi görüyorlar. Türkiye onlar için emir verilecek bir ülkeydi. PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C bunların taşeron örgütleridir. Kiralık katiller bunlar. Böyle bir yapı içinde mücadele ediyoruz. Türkiye eski Türkiye değil. Dimdik durarak, gece yarılarına kadar çalışarak yolumuza devam ediyoruz."