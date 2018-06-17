"Batı'nın tek derdi bu coğrafyayı bölmek"

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "(Batılı ülkeler) Onların tek derdi bu coğrafyayı bölmek, zengin yer altı kaynakları elde etmek ve silah tüccarlığı yapmaktır." dedi.
Aydın, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde nikah şahidi olarak katıldığı bir düğünde yaptığı konuşmada, İslam coğrafyasının yıllardır zor zamanlar geçirdiğini, bölgede kan ve gözyaşının eksik olmadığını belirtti.
Batı'nın her dönemde İslam coğrafyası üzerinde kara bir propaganda yaptığını söyleyen Aydın, Türkiye'nin her dönemde Müslümanların umudu olduğunu ve bunu Recep Tayyip Erdoğan ile iyice anladıklarını ifade etti.
24 Haziran seçimlerinde Batı'nın tüm oyunlarını bozacaklarını dile getiren Aydın, şunları kaydetti:
"Batı diğer yandan da camilerimizi kapatıyor, din görevlilerini sınır dışı ediyor. Onların tek derdi bu coğrafyayı bölmek, zengin yer altı kaynakları elde etmek ve silah tüccarlığı yapmaktır. Bu mazlum coğrafya zalimlerin elinde inliyor. Fakat artık bu oyunlara dur diyeceğiz. Bize düşen, 24 Haziran seçimlerinde tüm oyunları bozmak için mührümüzü Cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan’a, milletvekili seçimlerinde ise AK Parti'ye vurmaktır. 24 Haziran'da tüm kirli oyunlar yok olacak. Türkiye’nin daha çok umutları var, 2023 ve 2071 hedefleri var. Türkiye iç meselelerini çözdükçe, barışı sağladıkça, ekonomisini geliştirdikçe, milletin refahını artırdıkça o zalim Batı medeniyeti rahatsız oluyor. Onlar otur dediğinde oturacak, kalk dediğinde kalkacak, talimatla yönettikleri bir Türkiye istiyorlar. Batı artık o eski Türkiye’nin olmadığını 24 Haziran seçimlerinden sonra tekrar anlayacaktır. Onlara bu dersi de halkımız verecektir."
Konuşmanın ardından Aydın, çiftin nikah şahitliğini yaparak mutluluklar diledi.
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