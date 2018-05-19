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Batman'da "Kudüs İslam'ındır" mitingi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.05.2018 19:26 | Son Güncelleme

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: - "Birkaç gün önce o hançerin İslam ümmetinin bağrına saplanışının 70'inci yılında törenlerle büyükelçilik açtılar. Bunu protesto eden kardeşlerimizden onlarcası toprağa düştü, kanı yere döküldü, şehit oldu"

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Birkaç gün önce o hançerin İslam ümmetinin bağrına saplanışının 70’inci yılında törenlerle büyükelçilik açtılar. Bunu protesto eden kardeşlerimizden onlarcası toprağa düştü, kanı yere döküldü, şehit oldu." dedi.

HÜDA PAR Batman İl Teşkilatı tarafından 16 Mayıs Stadyumu önünde "Kudüs İslam'ındır" mitingi düzenlendi.

Mitinge katılanlar, ABD ve İsrail aleyhine slogan atarak, "Kahrolsun İsrail", "Zalimler için yaşasın cehennem", "Sakın Allah'ı zalimlerin yaptığından habersiz sanma", "Filistin davası İslam ümmetinin davasıdır", "Kudüs bizimdir bizim kalacak" dövizleri taşıdı.

Yapıcıoğlu, mitingde yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin ve Kudüs'e yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu söyledi.

ABD'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdığını anımsatan Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Birkaç gün önce o hançerin İslam ümmetinin bağrına saplanışının 70'inci yılında törenlerle bir büyükelçilik açtılar. Bunu protesto eden kardeşlerimizden onlarcası toprağa düştü, kanı yere döküldü, şehit oldu. 70 yıldır oradaki kardeşlerimiz bağrımıza saplanan bu hançerle yaralanıyorlar, şehit oluyorlar. Şeyh Ahmet Yasin'in dediği gibi, ümmete yakıt oluyorlar. Belki onların bu şehadeti bizi ayağa kaldırıyor, diriltiyor. Fakat bizim ayağa kalkışımız dönemsel olmamalı. Sadece böyle melun bir karar ortaya konduğunda meydanlara çıkıp bağırıp, çağırıp, kendimizi rahatlatıp hiçbir şey olmamış gibi evlerimize dönemeyiz.”

- "Elimizden ne geliyorsa yapacağız"

Mescid-i Aksa'yı unutturmayacaklarını vurgulayan Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Siz Selahaddin'in torunları, ümmeti yeniden ayağa kaldıracaksınız inşallah. Belki şu an Selahaddin'in yaptığını yapamıyoruz. Belki Mescid-i Aksa için yaptıklarımız bir minber mesabesindedir. Ümmet idarecilerinden Selahaddin olmalarını bekliyor. Ümmeti idare edenlerin Selahaddin gibi davranmasını bekliyor. Biz meydanlara çıkacağız, Kudüs'ü gündemimiz yapacağız. Biz Mescid-i Aksa'yı Filistin davasını unutturmamak için elimizden ne geliyorsa yapacağız."

- "Siyonist terör şebekesiyle tüm ilişkilerinizi kesin"

İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı'nın yapıldığını anımsatan Yapıcıoğlu, İİT'nin 1967 yılında Mescid-i Aksa'nın siyonistlerce yakılmasının ardından Müslümanlar tarafından kurulduğunu kaydetti.

Yapıcıoğlu, "Dün İstanbul’da toplandılar ve bazı kararlar aldılar. İçlerinde güzel kararlar, cesurca ibareler var. İslam ülkelerini idare eden yöneticilere sesleniyorum. 5 ay önce Diyarbakır'daki mitingde de demiştik. Bir kez daha Batman’dan İslam ülkelerinin idarecilerine sesleniyoruz; siyonist terör şebekesiyle tüm ilişkilerinizi kesin." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Batman Filistin Hüda-Par Kudüs zekeriya yapıcıoğlu

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