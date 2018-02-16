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Batuhan Çolak yazdı! AK Parti ile ilgili gündemi sarsacak iddia...

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.02.2018 08:08 | Son Güncelleme

Yeniçağ gazetesi yazarı Batuhan Çolak bugün kaleme aldığı 'AKP, hepimizle böyle dalga geçiyor!' başlıklı yazısında gündemi sarsacak bir iddiada bulundu.

Batuhan Çolak yazdı! AK Parti ile ilgili gündemi sarsacak iddia...

AK Parti ile ilgili olarak oldukça kritik iddialarda bulunan Yeniçağ gazetesi yazarı Batuhan Çolak, "ABD'liler hükümet yetkilileriyle YPG konusunda dalga geçerken, AKP de bu açıklamalarıyla hepimizle dalga geçiyor. Başkanlık seçimleri sonrasında "Bizim seçim dönemimiz bitti, ABD ile yeni bir sayfa açmak istiyoruz" derlerse kimse şaşırmasın!" dedi.

İşte Çolak'ın o yazısı;

Afganistan'da bombalı saldırı: 8 polis öldü,

Yemen'de ordu birlikleri ile Husiler çatıştı: 35 ölü,

Lübnan'da 9 Suriyeli çocuk donarak öldü,

Suriye'de rejim güçleri sivilleri bombaladı: 20 ölü,

Güney Afrika Devlet Başkanı Zuma istifa etti...

Sürüp giden haberler... Sönen hayatlar, değişen coğrafyalar...

Bu haberlerin çoğu bir kulağımızdan girip diğerinden çıkıyor. Hatta bir çoğumuz duymuyor bile.

ABD kamuoyunun Türkiye algısı da aynı bu şekilde...

Afrin'de, El Bab'da, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde verilen şehitler ABD medyasında haber değeri bile taşımıyor. Haber bültenlerinde, ana haberlerde alt yazı dahi geçmiyor.

Amerika'da siyasi tartışma programları yok denecek kadar az.

ABD'de sokak röportajı yapın ve "Türkiye nerede" diye sorun, "Hindi diye bir ülke mi var?" şeklinde bol kahkahalı cevaplar alıyorsunuz.

Medyasıyla, kamuoyuyla bilmedikleri bir coğrafyayı alt üst eden bir ülke var karşımızda.

Ancak devlet politikalarında yaşadığımız bölgeyi hepimizden çok daha iyi biliyorlar.

Nerede sömürülecek bir nokta var, nerede petrol ve doğal gaz çıkıyor bir bakmışsınız ya ABD şirketi oturuyor başında ya da ABD askeri... Bunların hiçbiri olmazsa kendilerine kukla bir yönetici tayin edip onunla bölgeyi talan ediyorlar.

Devlet çıkarları gereği, ekonomik gücünü kullanarak hiç tanımadıkları coğrafyalara "demokrasi" adına girip, tüm enerji kaynaklarının üzerine oturuyorlar.

Orta Doğu'nun bu denli karışmasının en başlıca sebebi; ABD'nin bölge üzerindeki uzun yıllardır uyguladığı proje.

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Kendilerine de çok güveniyorlar.

ABD ile Türkiye ilişkileri önemli bir aşamadan geçiyor. Bu politikalarda siyah-beyaz arasındaki fark kadar yaşanacak değişimler ABD'yi çok fazla etkilemez, ama Türkiye'yi fazlasıyla etkiliyor.

Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ABD'li mevkidaşı James Mattis ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Canikli'nin görüşmeden sonra yaptığı açıklama ABD'nin Türkiye ile nasıl alay edildiğinin en büyük ispatı niteliğinde.

Görüşmede neler konuşulduğunu Canikli şu sözlerle açıkladı: "Sayın Mattis'in, YPG'yi PKK'dan ayırabileceklerini hatta PKK'ya karşı savaştırabilecekleri ve bunun için çaba sarf edecekleri şeklinde açıklamaları oldu. Biz de bunun mümkün olmadığını ve hiçbir zaman YPG ve PYD'nin PKK yapılanmasından ayrılmasının mümkün olmadığını, hele PKK'ya karşı savaştırılmalarının mümkün olmadığını söyledik.

"İşte ABD'nin Türkiye'ye bakış açısının en somut, en net, en açık-seçik delili...

Türk siyaseti "ABD teröre destek veriyor, ABD kendine gel, Osmanlı tokadı atarız" şeklinde ültimatomlar verirken, ABD'nin umurunda bile değiliz.

Daha bu rezilliğin şoku atlatılamadan ABD Dışişleri Bakanı Tillerson "YPG'ye hiç ağır silah vermedik. Yine YPG'den geri alınacak silah da yok" açıklaması yaptı.

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Aynı günde iki kritik ismin Türkiye hakkındaki açıklamaları... Fazla söze yok sanırım.

Bu şartlarda PKK konusunda ABD'nin artık muhatap alınıp vakit kaybedilmemesi gerekiyor. Bu doğrultuda tüm şartların ve koşulların zorlanarak millî bir duruşun sergilenmesi lazım. Ancak bu ne kadar sürer, emin değiliz.

Yarın öbür gün Trump ile Erdoğan bir araya gelir ve yandaş gazeteler "Hiç olmadığı kadar yakınız, Dünya ters köşe, ilişkilerimiz en iyi noktada" manşetleriyle çıkabilirler.

Bunun en net örneğini Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarında görüyoruz.

Yıldırım, Alman ARD televizyonuna şu mülakatı verdi:

"Şimdi yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi. Böyle düşünüyorum. Şansölye Merkel ile sansürsüz her konuda konuşacağımızı tasarlıyorum. Biz şunu söylüyoruz; Almanya, Avrupa'nın omurgası. Türkiye bölgenin omurgası. Bundan dolayı Avrupa ve Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkiler sadece AB-Türkiye ile değil, 4 milyon Türk kökenli için de önemli. Yeni bir sayfa açalım."

Yıldırım bu açıklamalardan kısa bir süre sonra Berlin'e hareket etti. Yanlarına iliştirdikleri bazı gazetecilere aynen şu açıklamayı yaptı:

"İlk olarak Berlin'de Merkel ile görüşmemiz var. Geçen sene seçim senesiydi, orada da bizde de, dolayısıyla biraz havalar sert geçti. Bizim zaten referandum gündemimizden tamamen düştü. Artık normal hayata Almanya ile Türkiye'nin dönme vakti geldi diye düşünüyoruz."

Yıldırım, Türkiye'deki referandum süreci bittiği için, Almanya ile ilişkilerin eski seyrine dönmesi gerektiğini ifade ediyor.

ABD'liler hükümet yetkilileriyle YPG konusunda dalga geçerken, AKP de bu açıklamalarıyla hepimizle dalga geçiyor.

Başkanlık seçimleri sonrasında "Bizim seçim dönemimiz bitti, ABD ile yeni bir sayfa açmak istiyoruz" derlerse kimse şaşırmasın!

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
oturup ahkam kesmesi kolay gazeteci efendi Türkiye şu anda en doğru olan dış politikayı uyguluyor .tek fark var buna siz de dahilsiniz Türkiye nin eski Türkiye olmadığını ayakta ve dünyada söz sahibi bir ülke var karşınızda ve karşılarında.bu böylece biline.
Fazla diriliş seyrediyorsun kendini işine ver işine trollük bir iş değildir
uyduruk laflar kabağın tadını bozuyor
bu gazeteciye katılıyorum.söylemleri yiğit birine benziyo .galiba AKP hükümetini destekliyo.
Bu eski söylem ve taraftar yazıları pek çok kişi hatırlıyordur. Aslında eleştirdiği ülkenin adamı, kendi ülkesini küçümseyen, beğenmez, satın alınmış tipler... ABD sokaklarında bizi tanısalar ne tanımasalar ne! ABD gündeminden bize ne! Her yaptıkları 10 numara olabilir, öyleyse çoluk çocuğun kanına girmekten vazgeçsinler! Birçok habere yaptığım yorumu yayınlamayan editör; korkuyorsan veya menfaatine ters ise bunu da paylaşma.
HABERLERİNİZİ DİKKATLİ OKUYORUM !!! haberleriniz sadece akp de şok iddiave hep başkalarının ağzından İDDİA. AÇIKCA SORUYORUM NE FARKINIZ VAR YANDAŞ DEDİĞİNİZ MEDYADAN ? YOKKKKKKK
Hadi ordan zevzek. Kimin maşası oldugun belli zaten..
Tayyibi severim fakat partisi AKP Türkiye demokrasisi için büyük tehdit hem de çok büyük. Ülkede kast sistemi var kanunlar sadece garibanlara uygulanıyor. Çeteler cirit atıyor hatta bazılarında öyle arabalar var ki ışıklı mışıklı sanki cumhurbaşkanı. Koltukta oturanlar cabası torpiller adam kayırmalar bahış adı altında götürmeler v.s vs. Ben bunları görüyorum. Üstünlerin hukuku değil hukukun üstün olduğu demokratik bir devlet hayalim var bu parti büyük tehlike
bizi hiçbir zaman düşmanın büyüklüğü korkutmamıştır,biz sadece imanı zayıf insanlardan korkarız...Türkiyenin nerde olduğunu bilmeyecek Türklere hindi denıldığını bılecek oylemi sen onlara dediki Osmanlıyı bılıyormusunuz dedelerı anlatmıstır sızınde artık torunlarınıza anlatavağınız Osmanlı gelıyor de.....
mehmet emmi sen çok diriliş ertuğrul özlemişsin..kurtlar vadisi ırakta da amerikan askerlerini vurup çuval geçirmiştik amerikan askerlerine ama gerçek dünyada olay öyle değil malesef..yorumunda birde türkleri bilmeyecekler hindi denildiğini bilecekler demişsin orada da anlamamışsın haberi..orda demeye çalıştığı turkey hindi demek..yani arkadaşım öyle boş lafla vatan kurtarilmiyor..adamlar marşı vatan yapıyor..biz sağa sola terörist diyoruz hala..dış dünyaya dönün artık
sende yazarsın diye adam yerine koyup yazını paylaşmış sizin yandaş medyanız batı hayranı fesatlar sizler varoldukça bu türkiyenin başka düşmana ihtiyacı yok
ilk önce bunu cevapla batuhan çolak senin hangi irktan olduğunu söylermisin zati aliniz zannedersem gazeteci deyil abd-ab- şarlatanı gibi geldi bana sen ne biçim insansın be şuan türkiyemizin içinde olduğu zorlukları yetmedi birde içimizdeki bazı gazetecilerin ahlaksızca düşüncesizce içimizde dalga gecmesine ne demek ulan soytarı şarlatan şuan sen abd-ab-de vatandaşı olsan böyle gazetecilik yapsan seni anında iceri atarlar şeref yoksulu insanlar. biraz dürüst olalım hata insanlar içindir olabilir bazı hatalar ama bunu müslüman türk ulusunu zora sokaçak aşağılayıcı unsupla dalga gecilmez gecme
Doğru söze ne hacet! İşte böyle gerçekleri konuşalım.
çok diriliş ertuğrul özlemişsin..kurtlar vadisi ırakta da amerikan askerlerini vurup çuval geçirmiştik amerikan askerlerine ama gerçek dünyada olay öyle değil malesef..yorumunda birde türkleri bilmeyecekler hindi denildiğini bilecekler demişsin orada da anlamamışsın haberi..orda demeye çalıştığı turkey hindi demek..yani arkadaşım öyle boş lafla vatan kurtarilmiyor..adamlar marşı vatan yapıyor..biz sağa sola terörist diyoruz hala..dış dünyaya dönün artık
abd ye her türlü rest çekiliyor terörle mücadele sonuna kadar devam ediyor daha ne yapılacak kardeşim akparti bugün ne ise yarında o dur, başkanlık seçimi sonrası daha bir güçlü Türkiye olacak inşallah
ey adı sözde gazeteci aslında dolaylı yolla bölücü adam sen önce kendi ülkenin CUMHURBAŞKANI nı HÜKÜMETİNİ dış güçlere karşı savunmasını öğren..ondan sonra kalk burda ahkam kes..bizim HÜKÜMETİMİZ de biliyor amerikanın israilin almanyanın hatta rusyanın bize düşman olduğunu taaa osmanlı zamanından kalma kinleri olduğunu..bütün savunma sanayinin ellerinde olduğu ülkelere karşı nasıl bi anda savaşacaksın..ben 2001 de hakkaride askerdim el bombamız bile ALMANYA dan ithal ediliyordu..şuanda hükümetimizin yaptığı bir yandan oyalarken bir yandanda savunma sanayisini güçlendiriyor..
Sende osmanlı tokadı acısı var bence türkiyeyi herkes iyi tanır yerimize nerde olduğumuza iyi bilirler türkiye eski türkiye değil artık.senin gibi korkaklar kendisini düşük seviyesız görebilir ama biz 630 yıl dünya ya hükmitmiş osmanlıyız.senin derdin tayibla bizler onun yanındayız buda böyle biline gazeteci nuspedesi.
adamın yazısını okudum hiçbir şey anlamadım çık eleştir kısa yoldan ne uzatıyon bu kadar
yazar kıtlığında adam yerine koyup haber yapmışsınız ya tühhhh size.
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