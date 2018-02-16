Batuhan Çolak yazdı! AK Parti ile ilgili gündemi sarsacak iddia...

Afrin'de, El Bab'da, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde verilen şehitler ABD medyasında haber değeri bile taşımıyor. Haber bültenlerinde, ana haberlerde alt yazı dahi geçmiyor.

ABD kamuoyunun Türkiye algısı da aynı bu şekilde...

Bu haberlerin çoğu bir kulağımızdan girip diğerinden çıkıyor. Hatta bir çoğumuz duymuyor bile.

AK Parti ile ilgili olarak oldukça kritik iddialarda bulunan Yeniçağ gazetesi yazarı Batuhan Çolak, "ABD'liler hükümet yetkilileriyle YPG konusunda dalga geçerken, AKP de bu açıklamalarıyla hepimizle dalga geçiyor. Başkanlık seçimleri sonrasında "Bizim seçim dönemimiz bitti, ABD ile yeni bir sayfa açmak istiyoruz" derlerse kimse şaşırmasın!" dedi.

ABD'de sokak röportajı yapın ve "Türkiye nerede" diye sorun, "Hindi diye bir ülke mi var?" şeklinde bol kahkahalı cevaplar alıyorsunuz.

Medyasıyla, kamuoyuyla bilmedikleri bir coğrafyayı alt üst eden bir ülke var karşımızda.

Ancak devlet politikalarında yaşadığımız bölgeyi hepimizden çok daha iyi biliyorlar.

Nerede sömürülecek bir nokta var, nerede petrol ve doğal gaz çıkıyor bir bakmışsınız ya ABD şirketi oturuyor başında ya da ABD askeri... Bunların hiçbiri olmazsa kendilerine kukla bir yönetici tayin edip onunla bölgeyi talan ediyorlar.

Devlet çıkarları gereği, ekonomik gücünü kullanarak hiç tanımadıkları coğrafyalara "demokrasi" adına girip, tüm enerji kaynaklarının üzerine oturuyorlar.

Orta Doğu'nun bu denli karışmasının en başlıca sebebi; ABD'nin bölge üzerindeki uzun yıllardır uyguladığı proje.

Kendilerine de çok güveniyorlar.

ABD ile Türkiye ilişkileri önemli bir aşamadan geçiyor. Bu politikalarda siyah-beyaz arasındaki fark kadar yaşanacak değişimler ABD'yi çok fazla etkilemez, ama Türkiye'yi fazlasıyla etkiliyor.