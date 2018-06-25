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Bayburt'ta AK Partililer kutlama yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 02:43 | Son Güncelleme

BAYBURT'da resmi olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra AK Partililer coşkulu kutlama yaptı.  Bayburt'ta resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 82 oy çıkarken, tek milletvekilliğini de AK Parti adayı tek milletvekilliğini de ezici bir üstünlükle kazandı.

Bayburt'ta AK Partililer kutlama yaptı

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA) - BAYBURT'da resmi olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra AK Partililer coşkulu kutlama yaptı.
Bayburt'ta resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 82 oy çıkarken, tek milletvekilliğini de AK Parti adayı tek milletvekilliğini de ezici bir üstünlükle kazandı. Resmi olmayan seçim sonuçlanının açıklanmasından sonra Bayburt Kule Saat Meydanı'nda toplanan partililer, Recep Tayyip Erdoğan lehine tezahüratlarda bulundu, düzenlenen havai fişek görüntülerini izledi. Türk bayrakları ve Erdoğan posterleri ile sevinç gösterilerinde bulunan vatandaşlar davul zurna eşliğinde bar oyunu oynadı, halay çekti. Bayburtlular araçları ile konvoy oluşturarak geç saatlere kadar da şehit turu attı.

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Bayburt'ta AK Partililer kutlama yaptıBayburt'ta AK Partililer kutlama yaptıBayburt'ta AK Partililer kutlama yaptıBayburt'ta AK Partililer kutlama yaptı

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