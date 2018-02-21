Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Bayburt'un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ali Hamza Pehlivan ile Belediye Başkanı Mete Memiş'e tebrik telgrafı gönderdi.