Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşu

Başbakan Binali Yıldırım, Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı.

Başbakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Yıldırım'ın Bayburt'un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ali Hamza Pehlivan'a bir kutlama mesajı gönderdiği belirtildi.