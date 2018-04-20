HABER

Baydemir: Benimle hitabete yarışamayanlar, çareyi tasfiye etmekte görüyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 10:30 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu'nda, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Osman Baydemir, "Şimdi siyaset yasaklıyım.

Baydemir: Benimle hitabete yarışamayanlar, çareyi tasfiye etmekte görüyor

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - TBMM Genel Kurulu'nda, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Osman Baydemir, "Şimdi siyaset yasaklıyım. Benimle hitabete yarışamayanlar, çareyi tasfiye etmekte görüyor" dedi.
Meclis Genel Kurulu'nda, dün, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezasıyla ilgili yazı okunduktan sonra vekilliği düşürülen HDP'li Baydemir, onur duyacağı bir karar verildiğini söyledi. Baydemir, "Ben halkımın haklı davasının sözcüsü olmaya devam edeceğim. Karar vericilerin karnesine hiçbir zaman silinmeyecek bir sabıka bıraktılar. Bizim anlımız açık. Dün savunduğumuzu bugün ve yarın da savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Kendisiyle birlikte HDP'li Selma Irmak'ın da vekilliğinin düşürüldüğünü, HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'a da ceza verildiğini belirten Baydemir, şunları söyledi:
"Yaşananlar, milletin iradesine zere kadar saygı duymadıklarının ifadesidir ayrıca Kürt düşmanlığıdır. Kürt'e yol göstermektir, Kürt'ü siyaset zemininin dışına itmektir. Şimdi siyaset yasaklıyım. Benimle hitabete yarışamayanlar, çareyi beni tasfiye etmekte görüyorlar. Başaramayacaklar; çünkü biz milyonların vicdanıyız. Biz mazlum Kürt milletinin haklı davasının sözcüleriyiz, neferiyiz ve öyle olmaya da devam edeceğiz. Özgürlük, eşitlik, adalet, onurlu barış gerçekleşinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz."
Osman Baydemir'e, 2012 yılında, büyükşehir belediye başkanı olarak görev yaparken, Diyarbakır Valiliği önünde çıkan olaylarda görevli polislere karşı 'hakaret' suçu işlediği gerekçesiyle verilen 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nde onanmıştı.

FOTOĞRAFLI

Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!
Ömer Halisdemir davasında karar çıktı! Ömer Halisdemir davasında karar çıktı!
Çocuk parkında fuhuş rezaleti!Çocuk parkında fuhuş rezaleti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Partili Şentop, CHP'li ismin adaylığını duyunca canlı yayında kahkaha attı

AK Partili Şentop, CHP'li ismin adaylığını duyunca canlı yayında kahkaha attı

Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Karamollaoğlu'ndan Albayrak'a olay sözler: Toy, zekası fışkıran...

Karamollaoğlu'ndan Albayrak'a olay sözler: Toy, zekası fışkıran...

AK Parti'de dördü bakan 22 isim yeniden aday olamayacak mı?

AK Parti'de dördü bakan 22 isim yeniden aday olamayacak mı?

Meral Akşener'ın 24 Haziran seçim planının detayları ortaya çıktı

Meral Akşener'ın 24 Haziran seçim planının detayları ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.