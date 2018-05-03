Baykal, aday adaylığı başvurusunu yaptı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın aday adaylığı başvurusuna yönelik belgeleri, CHP Genel Merkezi'ne gönderildi.
CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 16 Ekim 2017 tarihinde Ankara'daki evinde rahatsızlandıktan sonra, uzun süre İbn-i Sina Hastanesi'ne tedavi gördü. Beyin damarında tıkanıklık nedeniyle tedavi gören Baykal, ardından fizik tedavi için Almanya'ya gitti. Almanya'da 2.5 ay kalan Baykal, 20 Mart'ta da GATA'da tedavi altına alındı. Burada tedavisi devam eden Baykal'ın 24 Haziran seçimlerinde aday olup olmayacağı merak ediliyordu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki gün önce GATA'da ziyaret ettiği Deniz Baykal'a, memleketi Antalya'dan birinci sırada milletvekilliği adaylığı teklif etti. Dün bu teklifi kabul ettiği belirtilen Baykal'ın başvuru evrakı, bugün sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi'ne gönderildi. Baykal'ın tedavi sürecinde yanından ayrılmayan kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, babasının sağlık durumunun her gün daha iyiye gittiğini söyledi.
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