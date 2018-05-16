HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Baykal, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakledildi 

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.05.2018 17:48 | Son Güncelleme

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.  CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgi notu şu şekilde: "Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görmekte olan Deniz Baykal, 16 Mayıs 2018 tarihinde Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesine nakledilmiştir.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgi notu şu şekilde: "Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görmekte olan Deniz Baykal, 16 Mayıs 2018 tarihinde Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesine nakledilmiştir. Bundan sonraki tedavisi ile ilgili olarak Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'nde uzman hekimler tarafından ilk muayenesi yapılan Baykal için detaylı fizik tedavi ve rehabilitasyon programı planlanmıştır. İzlenecek tıbbi süreç ve alınan güvenlik tedbirleri hakkında hasta yakınları bilgilendirilmiştir. Baykal’ın genel sağlık durumu iyidir."

ANKARA (DHA)

PARTNERÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyorÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyor
Muharrem İnce'den gözaltına alınan Barış Atay için ilk yorumMuharrem İnce'den gözaltına alınan Barış Atay için ilk yorum
Prof. Dr. Hacısalihoğlu: Türkiye, Kudüs zulmüne karşı umut adasıdırProf. Dr. Hacısalihoğlu: Türkiye, Kudüs zulmüne karşı umut adasıdır
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

CHP'de sıcak gelişmeler! Kemal Kılıçdaroğlu yerini Kani Beko'ya veriyor

CHP'de sıcak gelişmeler! Kemal Kılıçdaroğlu yerini Kani Beko'ya veriyor

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

Son dakika: Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya uyuşturucu davasında hapis şoku!

Son dakika: Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya uyuşturucu davasında hapis şoku!

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

Dünya bu iddiayı konuşuyor! 'Erdoğan'a suikast için Türkiye'ye geldiler'

Dünya bu iddiayı konuşuyor! 'Erdoğan'a suikast için Türkiye'ye geldiler'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den gözaltına alınan Barış Atay için ilk yorum

Muharrem İnce'den gözaltına alınan Barış Atay için ilk yorum

Erdoğan peş peşe Merkel, Ruhani ve Putin ile Kudüs'ü görüştü

Erdoğan peş peşe Merkel, Ruhani ve Putin ile Kudüs'ü görüştü

Selahattin Demirtaş'la ilgili yeni gelişme: Birkaç güne tahliye edilecek

Selahattin Demirtaş'la ilgili yeni gelişme: Birkaç güne tahliye edilecek

MHP'de fezleke şoku: Dokunulmazlığı kaldırılsın!

MHP'de fezleke şoku: Dokunulmazlığı kaldırılsın!

Bakan Veysel Eroğlu'dan çağrı: Anneler ninni söylerken hedef 2071 desin

Bakan Veysel Eroğlu'dan çağrı: Anneler ninni söylerken hedef 2071 desin

Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım

Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.