Baykal, Gülhane Hastanesi'ne sevk edildi

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, rahatsızlanması üzerine tedavi gördüğü hastaneden Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağlık Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Baykal, "sağlık durumundaki değişiklik nedeniyle" Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Uzman hekimler tarafından muayene edilen Baykal'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

