Bayrağı pilot Yorgo için dikmişler

Anthropofas adasına Yunan bayrağı diken 3 Yunan gençten biri, şuana kadar 5 adacığa Yunan bayrak diktiklerini iddia ederek, bunu Mirage-2000 uçağında hayatını kaybeden Yorgo Baltadoros için yaptıklarını söyledi.
Anthropofas adasına Yunan bayrağı diken 3 Yunan gençten biri Yunan Star televizyonuna demeç verdi. Yunan genç “Biz bayrağı diktik ve o anda bölgede bir özel yat gördük. Önem vermedik. Cumartesi günü gittiğimizde bayrak oradaydı. Pazar günü bayrağı onlar indirdi’’ dedi.
Yunan Skai Televizyonu da 3 Yunan gencin, 5 adaya gittiğini ve bayrak diktiğini duyurdu.
Furni Adası Belediye Başkanı Ioannis Marousis ise gençlerin 3 adacığa bayrak diktiklerini ve bayrakların hala dalgalandığını iddia etti.
Son dakika! TIR ile minibüs çarpıştı! Vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Ezidi komutan resti çekti: Türkiye'ye karşı savaşmayız
Dünyanın gözü bu haberde! Rusya tarih verdi
Trende ilişkiye giren çift bu halde yakalandı
AK Parti'yi kızdıracak sözler
ABD Kongresi üyelerinden Suriye saldırısına eleştiri: Zayıf bir cevap
Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!
Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!
AK Parti'den, Temel Karamollaoğlu'nun sözlerine cevap
İstanbul Üsküdar'da korkunç kaza! Bebekli araç takla attı
WhatsApp’a 16 yaş sınırı gelebilir!
İşte sosyal medyadaki yeni çılgınlık! Daha fazla kilo verebilmek için...
Whatsapp'ta milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bomba gelişme
Okuyucu Yorumları 0 yorum