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Bayrağı pilot Yorgo için dikmişler

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 11:39 | Son Güncelleme

Anthropofas adasına Yunan bayrağı diken 3 Yunan gençten biri, şuana kadar 5 adacığa Yunan bayrak diktiklerini iddia ederek, bunu Mirage-2000 uçağında hayatını kaybeden Yorgo Baltadoros için yaptıklarını söyledi.Anthropofas adasına Yunan bayrağı diken 3 Yunan gençten biri Yunan Star televizyonuna demeç verdi.

Anthropofas adasına Yunan bayrağı diken 3 Yunan gençten biri, şuana kadar 5 adacığa Yunan bayrak diktiklerini iddia ederek, bunu Mirage-2000 uçağında hayatını kaybeden Yorgo Baltadoros için yaptıklarını söyledi.
Anthropofas adasına Yunan bayrağı diken 3 Yunan gençten biri Yunan Star televizyonuna demeç verdi. Yunan genç “Biz bayrağı diktik ve o anda bölgede bir özel yat gördük. Önem vermedik. Cumartesi günü gittiğimizde bayrak oradaydı. Pazar günü bayrağı onlar indirdi’’ dedi.
Yunan Skai Televizyonu da 3 Yunan gencin, 5 adaya gittiğini ve bayrak diktiğini duyurdu.
Furni Adası Belediye Başkanı Ioannis Marousis ise gençlerin 3 adacığa bayrak diktiklerini ve bayrakların hala dalgalandığını iddia etti.

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