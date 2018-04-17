Bayrağı pilot Yorgo için dikmişler

Anthropofas adasına Yunan bayrağı diken 3 Yunan gençten biri, şuana kadar 5 adacığa Yunan bayrak diktiklerini iddia ederek, bunu Mirage-2000 uçağında hayatını kaybeden Yorgo Baltadoros için yaptıklarını söyledi.

Anthropofas adasına Yunan bayrağı diken 3 Yunan gençten biri Yunan Star televizyonuna demeç verdi. Yunan genç “Biz bayrağı diktik ve o anda bölgede bir özel yat gördük. Önem vermedik. Cumartesi günü gittiğimizde bayrak oradaydı. Pazar günü bayrağı onlar indirdi’’ dedi.

Yunan Skai Televizyonu da 3 Yunan gencin, 5 adaya gittiğini ve bayrak diktiğini duyurdu.

Furni Adası Belediye Başkanı Ioannis Marousis ise gençlerin 3 adacığa bayrak diktiklerini ve bayrakların hala dalgalandığını iddia etti.