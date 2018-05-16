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Bayraktar çifti, aynı partiden milletvekili aday adayı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.05.2018 16:27 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, İYİ Parti İl Başkanlığı görevinden istifa eden Ragıp Bayraktar ve eşi Zerrin Erkaya Bayraktar, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu.

Bayraktar çifti, aynı partiden milletvekili aday adayı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, İYİ Parti İl Başkanlığı görevinden istifa eden Ragıp Bayraktar ve eşi Zerrin Erkaya Bayraktar, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu.
İYİ Parti Kurucu İl Başkanlığı görevinden istifa ederek milletvekili aday adayı olan Ragıp Bayraktar'ın, Zonguldak Halk Eğitim Merkezi'nde memur olan eşi Zerrin Erkaya Bayraktar da istifa ederek İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu. Ragıp Bayraktar ve eşi Zerrin Erkaya Bayraktar'ın milletvekili aday adaylıkları kentte tartışma yarattı. Bunun üzerine açıklama yapan Ragıp Bayraktar, genel başkanlarının bir kadın olması nedeniyle seçim çalışmalarında eşinin de yanında yer alması gerektiğini söyledi. Eşinin memur olduğu için seçim çalışmalarında yanında olmasının etik olmayacağını ve bu nedenle istifa ettiğini belirten Ragıp Bayraktar, şöyle konuştu:
"Hem devletten maaş alması hem de seçim çalışmalarına yanımda katılması etik olmadığı için bizler de bunları hassasiyet göstererekten genel merkezimizin de izniyle aday adayı olmasını bu dönemde daha uygun bulduk. Sahada benim yanımda olduğu dönemde herhangi bir spekülasyon ve dedikoduya mahiyet vermemek için bu şekilde beraber sahadayız, bunun için böyle bir karar aldık. Eşimin seçim döneminde bana destek olması lazım. Memur olduğu için bunu uygun görmedik. Hem devletten maaş alması hem de seçim çalışmalarına yanımda katılması etik olmazdı. Karı-koca olarak ikimizin de aynı listede yer alması mümkün değil, oyun oynamıyoruz. Bu kesinlikle yanlış anlaşılmasın, netice itibari ile sahalarda çalışmamız lazım. Bu bizim işe nasıl önem verdiğimizin bir göstergesidir. Karı-koca olarak değerlendirilmemelidir."

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