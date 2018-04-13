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"Bazen paralel, bazen de yamuk devlet kurmak isteyenler oldu"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2018 13:56 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık: - "Kendi içlerinde bazen paralel, bazen de yamuk devlet kurmak isteyenler oldu. Bunlara izin vermeyen kahraman polisimize ve milletimize canı gönülden teşekkür ediyorum"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Kendi içlerinde bazen paralel, bazen de yamuk devlet kurmak isteyenler oldu. Bunlara izin vermeyen kahraman polisimize ve milletimize canı gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Çalık, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla Malatya Polis Meslek Yüksekokulunu (PMYO) ziyaret etti.

Okulu Müdürü Faruk Nalçacı ile bir süre görüşen Çalık, tüm emniyet teşkilatının Polis Haftası'nı ve Miraç Kandili'ni kutladı.

Çalık, polis teşkilatının yüreğinde var olan vatan, bayrak ve millet sevgisinin eksilmeden devam edeceğini belirterek, polis teşkilatının başarılı çalışmalarının kamuoyunca bilindiğini söyledi.

Devletin kurumları içerisinde birtakım farklı yapıların kurulmak istendiğine dikkati çeken Çalık, şöyle devam etti:

"Kendi içlerinde bazen paralel, bazen de yamuk devlet kurmak isteyenler oldu. Bunlara izin vermeyen kahraman polisimize ve milletimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Polisimizin 15 Temmuz'da gösterdiği mücadele takdire şayandı. Yurt içinde ve yurt dışında verdiğiniz mücadeleler de takdire şayan. Tüm güvenlik güçlerimize Allah zaferler nasip eylesin. İçinizde hain barındırmadığınıza eminiz. 15 Temmuz gibi bir darbe girişimini yaşayarak, onun püskürtülmesine vesile olan kahramanlarımıza teşekkür ediyorum. "

Çalık, terör örgütü PKK'ya karşı emniyet teşkilatının verdiği mücadelenin milletin göğsünü kabarttığını aktararak, "PKK/PYD ve DEAŞ ile mücadelede olduğu gibi uyuşturucuyla mücadelede de başarılı elemanlar yetiştirmenizi temenni ediyorum." dedi.

- "Doktor ve personel artırımına gidilecek

Faruk Nalçacı ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirerek, devlete ve millete daha iyi hizmet etmenin gayreti içinde olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Çalık, kendisine eşlik eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ile okulda incelemelerde bulundu ve öğrencilerle sohbet etti.

Daha sonra Malatya Sağlık Müdürlüğüne geçen Çalık ve beraberindekiler, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli ve yardımcılarıyla toplantı yaptı.

Çalık, toplantının ardından gazetecilere kentteki sağlık yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi.

Malatya'da yaklaşık 12 bin sağlık personeliyle hizmet verildiğini belirten Çalık, kadın doğum ve çocuk hastanesinin inşaat çalışmasının devam ettiğini anımsattı.

Çalık, kentin aile hekimliği konusunda pilot il seçildiğini vurgulayarak, "Bir aile hekimine 3 bin nüfus düşüyordu. Pilot il çalışması yapılıyor, 3 ilden biri Malatya. Bir aile hekimi başına 2 bin kişi düşecek şekilde doktor ve personel artırımına gidilecek." diye konuştu.

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