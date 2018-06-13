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"Bazı nesiller tarihi okur, bazılarına tarih yazmak düşer"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2018 03:50 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: - "Size ve bu kuşağa tarih yazma görevi düştü. Siz tarihi yazan bu kuşağın liderliğini yapıyorsunuz, liderle birlikte tarihin yazılmasına öncülük ediyorsunuz"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Bazı nesiller tarihi okur, bazılarına tarih yazmak düşer. Size ve bu kuşağa tarih yazma görevi düştü. Siz tarihi yazan bu kuşağın liderliğini yapıyorsunuz, liderle birlikte tarihin yazılmasına öncülük ediyorsunuz." dedi.

Demircan, AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Samsun Kurtuluş Yolu'nda düzenlenen sahur programında yaptığı konuşmada, Başbakan Yıldırım'ı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Bazı nesillere önemli görevler düştüğüne işaret eden Demircan, şöyle devam etti:

"Bazı nesiller tarihi okur, bazılarına tarih yazmak düşer. Size ve bu kuşağa tarih yazma görevi düştü. Siz tarihi yazan bu kuşağın liderliğini yapıyorsunuz, liderle birlikte tarihin yazılmasına öncülük ediyorsunuz. Bu coğrafyada güçlü Türkiye'yi inşa etme noktasında gösterdiğiniz gayret, tarih tarafından kaydediliyor. Bu millet tarih yazma noktasında attığı doğru adımların ardından zihniyet dönüşümünü de tamamladı. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışının üzerine şimdi de insanı yaşatan, Türkiye'yi geliştirecek olan sistem dönüşümünü yapma yolunda atılmış adımı tamamlamak için sandık başına gidecek Samsun, bu kararlılığı temsil eden önemli bir ilimiz."

- "Yıkanlara yakanlara karşı yaparak mücadelenin mümkün olduğunu kanıtladı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da Samsun'un, ülkeyi dev eserlerle buluşturan Başbakan Yıldırım'ı konuk ettiğini dile getirdi.

Başbakan Yıldırım'ın "eser siyasetinin mimarı" olduğunu belirten Karaaslan, "Binali Yıldırım yıkanlara yakanlara karşı yaparak mücadelenin mümkün olduğunu kanıtlayan, bakanlığı döneminden başbakanlığına kadar Türkiye'nin her bir bölgesinde, şehrinde imza attığı sayısız eserlerle büyük tabuları yıkan, mütevazılığı, en zor zamanlarda bizleri gülümseten, umutlarımızı diri tutan azimli, kararlı kişiliği ile Türkiye siyasetinin önemli ismidir." diye konuştu.

Karaaslan, Milli Mücadele'nin meşalesinin Samsun'da yakıldığını hatırlattı.

Şehir olarak bir büyük başlangıca daha hazır olduklarını anlatan Karaaslan, şunları kaydetti:

"Bu ışığın tüm Anadolu'yu aydınlattığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk adımı attığı büyük başlangıçların şehri olarak bir büyük başlangıca daha hazırız. İrade, erdem ve cesaretle nice destanlar yazan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları olarak mağdurun gözyaşlarını silen, güçlü Türkiye için mazlumu himayesine alan, büyük Türkiye için yerli ve manevi değerlere sahip çıkan, medeniyet birikimi vatanı yeni bir destan yazmaya hazır mıyız? Uyanışına ve dirilişine şahitlik ettiğimiz ülkemizin şahlanışına da Samsun'un en güçlü desteği vereceğinden şüpheniz olmasın Sayın Başbakanım."

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan Samsun

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