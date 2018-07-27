"Bazı ülkeler Türkiye'ye racon kesmeye çalışıyor"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Dünyanın kabadayısı olduğunu zanneden bazı ülkeler zaman zaman Türkiye'ye racon kesmeye çalışıyor. Dün gördünüz bir tanesi ergen bir genç gibi twitterdan Türkiye'ye ayar vermeye çalışıyor. Eski Türkiye yok artık. Eski çamlar bardak oldu." dedi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesi meydanında esnaf ile bir araya gelen Turan, burada yaptığı konuşmada, imkan buldukça kente geldiğini ve burada olmayı görev bildiğini ifade etti.

Turan, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye dünden çok daha güçlü, çok daha büyük. Ama göreceksiniz yarın daha güçlü olacak. Şimdi dünyanın kabadayısı olduğunu zanneden bazı ülkeler zaman zaman Türkiye'ye racon kesmeye çalışıyor. Dün gördünüz bir tanesi ergen bir genç gibi twitterdan Türkiye'ye ayar vermeye çalışıyor. Eski Türkiye yok artık. Eski çamlar bardak oldu."

Türkiye'nin bir hukuk devleti ve mahkeme kararının baş tacı olduğunu vurgulayan Turan, şöyle devam etti: