"Bazı ülkeler Türkiye'ye racon kesmeye çalışıyor"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Dünyanın kabadayısı olduğunu zanneden bazı ülkeler zaman zaman Türkiye'ye racon kesmeye çalışıyor. Dün gördünüz bir tanesi ergen bir genç gibi twitterdan Türkiye'ye ayar vermeye çalışıyor. Eski Türkiye yok artık. Eski çamlar bardak oldu." dedi.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesi meydanında esnaf ile bir araya gelen Turan, burada yaptığı konuşmada, imkan buldukça kente geldiğini ve burada olmayı görev bildiğini ifade etti.
Turan, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Türkiye dünden çok daha güçlü, çok daha büyük. Ama göreceksiniz yarın daha güçlü olacak. Şimdi dünyanın kabadayısı olduğunu zanneden bazı ülkeler zaman zaman Türkiye'ye racon kesmeye çalışıyor. Dün gördünüz bir tanesi ergen bir genç gibi twitterdan Türkiye'ye ayar vermeye çalışıyor. Eski Türkiye yok artık. Eski çamlar bardak oldu."
Türkiye'nin bir hukuk devleti ve mahkeme kararının baş tacı olduğunu vurgulayan Turan, şöyle devam etti:
"Türkiye'de suç işleme iddiasında olan insanların kararını Amerika veya başkası vermez. Türk halkı adına karar veren Türkiye'nin yargıcıdır, kararı verir, biz de o karara saygı duyarız. Öyle twitter'dan oradan buradan ayar verme dönemi eskiden vardı. Şimdi başkanlık sistemi var, şimdi güçlü bir başkan var güçlü meclis var. Bu halkın egemenliğini ve talebini baş tacı eden bir lider var. O yüzden yok Amerika twett attı yok bilmem kim şunu yaptı yok artık bunlar geride kaldı."
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