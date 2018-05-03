BBP, AK Parti listelerinden seçime girecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Cumhur İttifakı toplumsal ve siyasal desteğiyle bu milletin ta kendisidir, bu milletin temsilcisidir. Bu ittifakın lideri de milletin adamı, adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Milletimize hayırlı uğurlu olsun." dedi. Ünal, AK Parti Genel Merkezi'nde, BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç ile düzenlediği basın toplantısında, BBP ile yürütülen çalışmalar neticesinde AK Parti listelerinden BBP'nin göstereceği adayları milletin önüne, onayına sunacaklarını belirtti. Siyasetin her şeyden önce bir ahlak gerektirdiğini ifade eden Ünal, siyasetin milletin gözü önünde olması gereken şeffaf bir süreç olduğunu aktardı. İttifakların ve mutabakatların önünü yaptıkları yasal düzenlemeler ile açtıklarını anımsatan Ünal, şöyle konuştu: "Artık siyasette hülleler olmasın, siyaset kapalı kapılar ardından, milletin iradesi üzerinden pazarlıklar yapılmasın, birileri millet iradesini pazarlık konusu yaparken, etmesin diye biz ittifakların önünü açtık. Maalesef bu süreç gösterdi ki hem cumhurbaşkanı adayı gösterme sürecinde hem de daha sonraki süreçte bazı siyasi partiler eski alışkanlıklarını iadeli taahhütlü milletvekili gönderme, milletvekili almadan tutun da bir cumhurbaşkanı adayı gösterme konusunda bile ortaya koydukları pespayelik, beceriksizlik ortada. Dün itibarıyla basına yansıyan bir takım ittifak söylentilerinin bugün yine başlamadan krizlere boğulduğunu gördük."

Mahir Ünal, bir ittifakın, mutabakatın gerçek anlamda olabilmesi için toplumsal ve siyasal desteğinin olması ve milletin gözü önünde cereyan etmesi gerektiğini kaydetti. Bu şekilde cerayan etmeyen mutabakatların ancak bir pazarlık ve masa başı tezgahı olarak değerlendirileceğini anlatan Ünal, şunları söyledi: "Birtakım kişisel hırslarını tatmin peşinde olan ya da kişisel hesaplarını görme peşinde olan sözde siyasetçilerin millet iradesi üzerinden yaptıkları bu karşılıklı pazarlıkları biz siyasi ahlakın parçası olarak görmüyoruz. Cumhur İttifakı toplumsal ve siyasal desteğiyle bu milletin ta kendisidir, bu milletin temsilcisidir. Bu ittifakın lideri de milletin adamı, adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. BBP Genel Sekreteri Tunç ve BBP Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici ile BBP yetkili organlarına teşekkür ediyorum." - "Dün farklı, bugün farklı konuşan bir hareket değiliz" BBP Genel Sekreteri Tunç ise partisinin tutarlı bir hareket olduğunu, 15 Temmuz'da nerede durduysa bugün orada bulunduğunu vurguladı.

Partilerinin 16 Nisan halk oylamasında ne söylemişse aynı minval üzere hareket ettiğini anlatan Tunç, "Yeni Kapı ruhunda koyduğu tavır bugün için de geçerlidir. Biz dün farklı, bugün farklı konuşan bir hareket değiliz. Kapı arkalarında farklı, milletin önünde farklı konuşan bir siyasi hareket değiliz." değerlendirmesinde bulundu. Tunç, AK Parti ile yaptıkları görüşmelerde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti yöneticilerine tavır ve davranışlarından dolayı teşekkür etti. 16 Nisan 2017'de yapılan anayasa değişikliğine istinaden uyum yasaları çerçevesinde siyasi partilerin seçimlere ittifak şeklinde gidebilmelerinin önünün açıldığını hatırlatan Tunç, iki şekilde ittifak yapılabileceğini kaydetti. Tunç, her siyasi partinin kendi adını, amblemini ve milletvekili aday listelerini yazarak da ittifak oluşturabileceğini, seçtikleri ittifakın içerisinde bulunan diğer partilerden herhangi birinin listesinden de seçime girebileceğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşmesinde her iki seçeneği de BBP'nin seçebileceği yönündeki kanaatini bildirdiğini aktaran Tunç, partisinin istişareye önem verdiğini, bu konunun Başkanlık Divanı üyeleri, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri, il başkanları ile konuşulduğunu belirtti.

BBP Genel Sekreteri Tunç, "Üç yetkili kurulumuz, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan seçimlerde AK Parti listelerinden seçimlere girmemiz yönünde kanaatlerini bildirdiler. Biz, bu kurullarımızın vermiş olduğu kararı AK Partimiz'in yöneticilerine ilettik. Kendileri de uygun ve olumlu karşıladılar. Önümüzdeki 24 Haziran seçimlerinde BBP, AK Parti listelerinden seçime girecek. Bu konu, yasa gereği düzenlenecek olan MHP ve AK Parti'nin imzalayacağı ittifak protokolünde de yer alacaktır." diye konuştu. Tunç, Cumhur İttifakı'nın oluşmasında baştan beri net tavır koyan, ülke ve millet için ne gerekiyorsa her türlü fedakarlığı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de teşekkürlerini sundu. Seçimlerin hayırlara vesile olmasını dileyen Tunç, "Vira bismillah diyeceğiz. BBP ailesi olarak ittifak içindeki partilerle ele ele vererek başarıya ulaşabilme adına tüm kurum ve kuruluşlarla en ince kılcal damarlara kadar sahada olacağız. Birebir kora kor çalışacağız." ifadelerini kullandı. Ünal ve Tunç, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

Bir gazetecinin, "AK Parti'de aday adaylığı süreci sona erdi. BBP'liler adaylık başvurusunda bulundu mu? Hangi illerden kaç milletvekili BBP'den listelere girecek?" sorusu üzerine Ünal, ittifaklarının milli bir mutabakat olduğunu belirterek "Burada herhangi bir pazarlık değil, istişare söz konusu." karşılığını verdi. - Milletvekili aday adaylığı başvuruları AK Parti'nden 23 milletvekilinin aday adaylığı başvurusunda bulunmadığı hatırlatılarak, bu kişilerin isimlerinin sorulmasına üzerine Ünal, "Her seçimde daha önceki dönemde milletvekili olan fakat yeni dönemde kendi takdirleriyle başvuruda bulunmayan onlarca milletvekili olmuştur. Bunlar herhangi bir planlama dahilinde değil, milletvekillerinin takdiri. Böyle bir takdirde bulunan arkadaşlarımın isimlerini tek tek saymam mümkün değil." cevabını verdi. - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olduğu haberlerine yönelik soruya da Ünal, şu yanıtı verdi: "Biz kendi gündemimizle, milletin gündemiyle ilgileniyoruz. İttifaklarımızı oluşturup, seçime dönük hazırlıkları yapıyoruz. Şu 15 gün içinde ana muhalefet partisinde olup bitenler, cumhurbaşkanı adayı gösterme, milletvekili gönderme, milletvekillerinin geri dönecek denmesi, cumhurbaşkanı adayı gösteremeyip Meclis'e dönük hamlelerde bulunma, Türkiye'nin gündemini rehin alma hakları yok. Bizim sorumluluklarımız var. Türkiye'ye dair hayallerimiz var. Biz daha çok bunlarla ilgiliyiz."

- İYİ Parti'nin Muhsin Yazıcıoğlu teklifi BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, "İYİ Parti Sivas'a kurulacak Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin isminin Muhsin Yazıcıoğlu Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesi yönünde TBMM'ye teklif verdi. Seçim sathına girilen bu dönemde İYİ Parti'nin teklifini nasıl karşılıyorsunuz?" sorusu üzerine, şu değerlendirmede bulundu: "Bu konu bugün seçim malzemesi yapıp vitrinlere oynamanın ötesinde hiçbir şey değildir. Sayın Destici, Sayın Cumhurbaşkanımız ile 2017'den bu tarafa görüşüp bu tür taleplerde bulunmuş ve zatı alileri de bu konunun değerlendirilmesi gerektiği konusunda kanaatini beyan etmiştir. Bugün bir partinin Yazıcoğlu'nu siyasi malzeme yapmasını doğru bulmuyor, edep yahu diyorum. Yazıoğlu, sizin siyasi malzemeniz değildir. Biz buna müsaade etmeyiz. Eğer bu kadar çok seviyor, saygı duyuyorsanız neden bir yeniden yapılanma ihtiyacı hissettiniz. Muhsin Başkan'ın kurduğu siyasi hareket vardır, dimdik ayaktadır. Gelip burada yerlerinizi alıp siyaset yapmanız varken selam dahi vermemişseniz Muhsin Başkan'ın adını kullanmaya gelince adama edep yahu derler. Hiç kimse bunu kullanmaya kalkmasın. Bu konudaki görüşmeler yapılıyor. Gereği neyse yapılır."

AK Parti Sözcüsü Ünal da aynı konuya ilişkin şu görüşlerini paylaştı: "Bu aziz millet kendi evlatlarına, kendi değerlerine, inancına, kültürüne, bayrağına aidiyet göstermiş evlatlarına her zaman kadirşinaslık etmiştir. Tarihe kayıt düşen bu milletin büyük evlatları bir de o büyük evlatların isimlerini kullanmak isteyen istismarcılar vardır. Sayın Yazıcıoğlu'nun milletin gönlündeki yeri müstesnadır. Birilerinin bir takım önerilerle Muhsin Bey'in ismini siyasi bir istismar malzemesi yapması doğru değildir. Burada kararları ve gündemi biz belirleriz. Merhum Yazıcıoğlu'nun kurucu genel başkanı olduğu BBP bu konuda girişimlerde bulunur. Sayın Cumhurbaşkanımız da defalarca hassasiyetini ortaya koymuştur. Bir takım konularda bir önergelerle istismar oluşturmak, bakın biz verdik de reddedildi diyerek onun üstünden siyaset oluşturmaya kalkışmak her şeyden önce siyasi ahlaka uygun değildir. Bu aziz millet kimim kiminle iltisaklı, gönül bağı olduğunu çok iyi biliyor. O yüzden bu konuda bir istismara fırsat verilmeyecektir."