HABER

BBP'den son dakika idam açıklaması: Ekim ayında Meclis'e sunacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.08.2018 18:48 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, idam cezasının geri getirilmesini istediklerini belirterek, "BBP olarak inşallah ekim ayında teklifimizi Meclis'e sunacağız ve oradaki grupların tavrını da göreceğiz. BBP olarak milletimize verdiğimiz sözü de tutacağız, inancımızın gereğini de yerine getireceğiz" dedi.

BBP'den son dakika idam açıklaması: Ekim ayında Meclis'e sunacağız

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Bursa teşkilatının bir otelde düzenlediği istişare toplantısında yaptığı konuşmada, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ile dün yine aynı yerde şehit düşen Özel Harekat Polisi Recep Emre Yılmaz ve bütün şehitleri rahmetle andığını söyledi.

"TÜRKİYE'Yİ KÖŞEYE SIKIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Türkiye'nin tüm terör örgütlerine karşı hem içeride hem de dışarıda topyekün mücadele verdiğini vurgulayan Destici, "Bu mücadele, terör örgütlerinin bu şekilde kahpe eylemleriyle karşılık buluyor ya da dışarıda ABD başta olmak üzere batılı güçlerin Türkiye'yi köşeye sıkıştırma ve birtakım yaptırımlar uygulama yönüne itiyor." diye konuştu.

destici

"EKİM'DE SUNACAĞIZ"

Hain ve katiller için idam cezasının geri getirilmesi gerektiğine dikkati çeken Destici, "Sayın Cumhurbaşkanımız 'Önüme gelirse imzalarım.' dedi. BBP olarak inşallah ekim ayında teklifimizi Meclise sunacağız ve oradaki grupların tavrını da göreceğiz. BBP olarak milletimize verdiğimiz sözü de tutacağız, inancımızın gereğini de yerine getireceğiz." ifadesini kullandı.

"İDAM CEZASININ GERİ GETİRİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Destici, iki grup için idam istediklerine değinerek, şöyle devam etti: "Nurcan Karakaya ve 11 bebeğinin hadisesinde olduğu gibi bizzat bombayı patlatıp onların canına kast eden, onları şehit eden ya da dünkü özel harekat polisimizde olduğu gibi bizzat kurşunu sıkıp benim, askerimi, polisimi, öğretmenimi, kundaktaki bebeğimi şehit eden teröristler için idamı istiyoruz. İkincisi de küçük yaşta çocuklarımızı, kızlarımızı, kadınlarımızı kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldüren sapıklar için idam cezasının geri getirilmesini istiyoruz. Anayasayı değiştirecek sayımız yok diyebilirler. Referanduma götürelim millet ne derse onu yapalım. Bizim teklifimiz bu."

erdogan cenaze

ERDOĞAN, "GEÇERSE ONAYLARIM" DEMİŞTİ

Hakkari Yüksekova'da görevli Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'ya sürpriz yaparak ziyaret eden eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya PKK'nın düzenlediği saldırı sonucu şehit olmuştu. Cenazeye katılan başkan Erdoğan, "İdam" sloganlarına karşılık "İdam parlamentodan geçerse ben onaylarım." ifadesini kullanmıştı.

PARTNERSahilde bulundu, büyük panik yarattı! Sahilde bulundu, büyük panik yarattı!
Destici: İdam teklifini ekim ayında meclise sunacağızDestici: İdam teklifini ekim ayında meclise sunacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camii inşaatında incelemelerde bulunuyor (1)Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camii inşaatında incelemelerde bulunuyor (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BBP BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Mustafa Destici Büyük Birlik Partisi TBMM idam erdoğan idam cezası

En Çok Okunan Haberler

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Bu fotoğraf Türkiye'den! 'Flamingo cenneti'nde alarm zilleri çalıyor!

Bu fotoğraf Türkiye'den! 'Flamingo cenneti'nde alarm zilleri çalıyor!

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Seçkin Özdemir'den Demet Özdemir'e destek!

Seçkin Özdemir'den Demet Özdemir'e destek!

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

İlginizi Çekebilir

Meclis'te HDP'ye büyük şok

Meclis'te HDP'ye büyük şok

Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!

Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!

Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!

Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!

Muharrem İnce delegeleri imzaya çağırdı

Muharrem İnce delegeleri imzaya çağırdı

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yaşar Okuyan'dan canlı yayında şok sözler: AK Parti'nin CHP'ye veremeyeceği zararı Muharrem İnce verdi

Yaşar Okuyan'dan canlı yayında şok sözler: AK Parti'nin CHP'ye veremeyeceği zararı Muharrem İnce verdi

İdam cezasının geri gelmesine ilişkin yasa teklifi Meclis'e geliyor! Destici açıkladı

İdam cezasının geri gelmesine ilişkin yasa teklifi Meclis'e geliyor! Destici açıkladı

Saadet Partisi'nden dikkat çeken kongre kararı!

Saadet Partisi'nden dikkat çeken kongre kararı!

CHP'de krize neden olan delege listesi ortaya çıktı!

CHP'de krize neden olan delege listesi ortaya çıktı!

Erdoğan ile AK Partili Selma Yazıcı arasında dikkat çeken diyalog

Erdoğan ile AK Partili Selma Yazıcı arasında dikkat çeken diyalog

İbrahim Kalın'dan ünlü dergiye çok sert tepki!

İbrahim Kalın'dan ünlü dergiye çok sert tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.