BBP'den son dakika idam açıklaması: Ekim ayında Meclis'e sunacağız

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Bursa teşkilatının bir otelde düzenlediği istişare toplantısında yaptığı konuşmada, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ile dün yine aynı yerde şehit düşen Özel Harekat Polisi Recep Emre Yılmaz ve bütün şehitleri rahmetle andığını söyledi.

"TÜRKİYE'Yİ KÖŞEYE SIKIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Türkiye'nin tüm terör örgütlerine karşı hem içeride hem de dışarıda topyekün mücadele verdiğini vurgulayan Destici, "Bu mücadele, terör örgütlerinin bu şekilde kahpe eylemleriyle karşılık buluyor ya da dışarıda ABD başta olmak üzere batılı güçlerin Türkiye'yi köşeye sıkıştırma ve birtakım yaptırımlar uygulama yönüne itiyor." diye konuştu.

"EKİM'DE SUNACAĞIZ"

Hain ve katiller için idam cezasının geri getirilmesi gerektiğine dikkati çeken Destici, "Sayın Cumhurbaşkanımız 'Önüme gelirse imzalarım.' dedi. BBP olarak inşallah ekim ayında teklifimizi Meclise sunacağız ve oradaki grupların tavrını da göreceğiz. BBP olarak milletimize verdiğimiz sözü de tutacağız, inancımızın gereğini de yerine getireceğiz." ifadesini kullandı.