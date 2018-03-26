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BBP eski üyeleri AK Parti’ye katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2018 11:23 | Son Güncelleme

Birlik Partisi (BBP) eski Kırıkkale İl Başkanı ve üyeleri AK Parti’ye katıldı.AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen’in girişim ve temasları sonucunda Büyük Birlik Partisi eski yönetimi AK Parti’ye üye oldu.

BBP eski üyeleri AK Parti’ye katıldı

Birlik Partisi (BBP) eski Kırıkkale İl Başkanı ve üyeleri AK Parti’ye katıldı.
AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen’in girişim ve temasları sonucunda Büyük Birlik Partisi eski yönetimi AK Parti’ye üye oldu. Üyeliğin kabulüne yönelik AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığında tören düzenlendi. Partinin eski il başkanı ve yönetim kurulu üyeleri topluca AK Parti saflarına katılırken, Başkan Dağdelen, "Büyük Birlik Partisi Kırıkkale eski il başkanı Orhan Övüç ve yönetim kurulu üyelerinin partimize üyeliklerini gerçekleştirdik. Büyük Türkiye’nin inşasına birlikte harç koyacağımız her dava arkadaşımız bizim için son derece değerlidir. Çünkü, biz hep birlikte Türkiye’yiz” dedi. Övüç ise büyük Türkiye’nin inşasında beraber hareket edecek olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını, sağduyulu bir karar verdiklerine inandıklarını söyledi.

BBP eski üyeleri AK Parti’ye katıldı

BBP eski üyeleri AK Parti’ye katıldı

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