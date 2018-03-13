BBP Genel Başkan Yardımcısı Çayır:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çayır, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Türkiye'nin yurt dışı ve yurt içindeki bu mücadelesi gerçekten çok doğru bir konseptle yürütülmekle birlikte doğru ve geç kalınmış bir adımdır. Keşke, bu 10 yıl önce yapılsaydı." dedi.

Çayır, partisinin Şanlıurfa İl Başkanlığını ziyaret ederek, İl Başkanı Sabri Çavcı'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldıktan sonra partililerle bir süre görüştü.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Çayır, tüm ülkede halkın bir yumruk, bir beden, bir yürek şeklinde içeride birleştiğini, dışarıda ise teröre karşı yürütülen mücadeleye destek verildiği için çok memnun olduklarını bildirdi.

Terörle mücadelede şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyen Çayır, "Biliyoruz ki şehitler Allah yolunda mücadele etmiş insanlardır ve diridirler. Hiç kimsenin şu ve bu hisse kapılmasına gerek yok. Ordumuz ve bütün unsurlarımız terör boğma adına son hamleyi yapmakta üzere terör yuvası Afrin'i kuşatmış durumda." dedi.

Zeyitn Dalı Harekatı'nın titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Çayır, şöyle devam etti: