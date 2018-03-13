BBP Genel Başkan Yardımcısı Çayır:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çayır, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Türkiye'nin yurt dışı ve yurt içindeki bu mücadelesi gerçekten çok doğru bir konseptle yürütülmekle birlikte doğru ve geç kalınmış bir adımdır. Keşke, bu 10 yıl önce yapılsaydı." dedi.
Çayır, partisinin Şanlıurfa İl Başkanlığını ziyaret ederek, İl Başkanı Sabri Çavcı'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldıktan sonra partililerle bir süre görüştü.
Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Çayır, tüm ülkede halkın bir yumruk, bir beden, bir yürek şeklinde içeride birleştiğini, dışarıda ise teröre karşı yürütülen mücadeleye destek verildiği için çok memnun olduklarını bildirdi.
Terörle mücadelede şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyen Çayır, "Biliyoruz ki şehitler Allah yolunda mücadele etmiş insanlardır ve diridirler. Hiç kimsenin şu ve bu hisse kapılmasına gerek yok. Ordumuz ve bütün unsurlarımız terör boğma adına son hamleyi yapmakta üzere terör yuvası Afrin'i kuşatmış durumda." dedi.
Zeyitn Dalı Harekatı'nın titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Çayır, şöyle devam etti:
"Türkiye'nin yurt dışı ve yurt içindeki bu mücadelesi gerçekten çok doğru bir konseptle yürütülmekle birlikte, doğru ve geç kalınmış bir adımdır. Keşke bu 10 yıl önce yapılsaydı. Zararın neresinden dönsek kardır, bugün yine güvenlik kuşağı oluşturulması yani Türkiye'nin kendisine gelen tehditleri bertaraf edebilmek için terörün her unsuruna karşı doğru mücadele edebilmek ve onları mümkün olduğu kadar sınırlarımızın ötesine taşımak ve varlıkları yok edebilmek için attığı bu adım doğrudur. Güvenli bölge oluşturulması güvenlik çemberi oluşturması Türkiye'nin ak sütü kadar helaldır. Biliyoruz ki, ülkelere artık güvenliklerin kendi sınırları içerisinde almıyorlar. Bugün Amerika kendi toplumunun güvenliğini Afganistan, Irak'ta ve Suriye'de ararken Türkiye'nin kendi sınır komşuları olan ülkelerde 5-10 kilometre ötesinde kendi güvenliği ve huzurunu aramasından daha doğru ne olabilir. Batıdan yükselen art niyetli seslere hiç bir zaman prim verilmemeli. Zira hiç kimsenin bize ders verecek durumu yoktur."
- Partilerin seçim ittifakları
Büyük Birlik Partisinin ittifak görüşmelerine sıcak baktığını aktaran Çayır, "Halk sandıkla getirip sandıkla götürebilecektir yeni sistemle. Büyük Birlik Partisi AK Parti ve MHP ittifakında ilke olarak yer almayı düşünmekte ve karar vermiştir. Seçime kendi amblemle mi yoksa ortak listeyle mi dahil olacaktır. Bununla ilgili kararımız da yasa tam anlamıyla çıktığında kendi içimizde oturup tartışıp karar vereceğiz. Dileriz ki diğer partilerde bu yolu benimsesin yeni yönetimde uzlaşma söz konusu. Partiler birbirleriyle işbirliği içinde uzlaşıyorlar. Bu Türkiye adına demokrasi adına iyi bir yöntemdir." ifadesini kullandı.
Çayır, parti olarak Türkiye'nin Irak Hükümetiyle terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik planladığı operasyona destek vereceklerini kaydetti.
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