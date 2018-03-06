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BBP Genel Başkanı Destici:

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2018 20:09 | Son Güncelleme

"Devletimizin, kahraman ordumuzun teröre karşı hem sınırlarımız içinde, hem sınırlarımız dışında verdiği mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz"

KİLİS (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Devletimizin, kahraman ordumuzun teröre karşı hem sınırlarımız içinde, hem sınırlarımız dışında verdiği mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz." dedi.

Destici, Kilis Valisi Mehmet Tekinaslan'ı ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce Hatay'da temaslarda bulunduklarını, bugün de Kilis'e geldiklerini söyledi.

Terör örgütlerine yönelik operasyonlara destek verdiklerini belirten Destici, "Devletimizin, kahraman ordumuzun teröre karşı hem sınırlarımız içinde, hem sınırlarımız dışında verdiği mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Fırat Kalkanı Harekatı ile başlayan, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile süren operasyonları sonuna kadar destekliyoruz. Şu anda kahramanca mücadele eden askerlerimizin Rabbim yar ve yardımcısı olsun." diye konuştu.

Kilis'in, Suriye'deki terör örgütlerinden etkilenen kentlerin başında geldiğini ifade eden Destici, kentte roketli saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Kilis halkının terör örgütlerine karşı dimdik ayakta durduğunu vurgulayan Destici, "Kilis halkının devletini, askerini, vatan toprağını sahiplenişi takdire şayan ve her şeyin üstünde. Ben halkımıza ve bölgede yaşayan insanımıza hem şahsım, hem camiam, hem de ülkem adına şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten büyük bir kahramanlık mücadelesi verilirken, onlar da bu mücadelenin en üst sıralarına isimlerini altın harflerle yazdırıyorlar." dedi.

Destici, Kilis halkının sığınmacılara da çok güzel ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Kilis'in teşekkürün yanında desteği de hakettiğini dile getiren Destici, şöyle konuştu:

"Kilisli esnafımızın, tüccarımızın, sanayicimizin, iş adamlarımızın, vatandaşlarımızın ne tür problemleri varsa bunların süratle giderildiğini görüyoruz. Daha ziyadesiyle yapılması lazım. Sayın valimiz, diğer görevliler, bu konuda da elinden gelen tüm gayreti gösteriyorlar. Biz buraya gelmeden önce esnafımızın, tüccarlarımızın başta vergi borçları olmak üzere ertelenmesini, bir kısmının silinmesini ve her türlü desteğin verilmesini beklediğimizi belirtmiştik. Çünkü sosyal barış adına da bu çok önemli. Bu harekatlara destek veren Kilis halkı, her şeyin en iyisini hak ediyor diye düşünüyoruz."

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